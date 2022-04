La division énergétique Saueressig de Matthews International annonce l'ouverture prévue en juillet 2022 d'une installation de pointe pour la rénovation des rouleaux de calandre pour la production de batteries

PITTSBURGH, 06 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Matthews International Corporation (NASDAQ GSM : MATW) a annoncé aujourd'hui l'ouverture prévue en juillet 2022 de son centre de services de pointe à San Antonio, au Texas, pour la rénovation des rouleaux de calandre pour la production d'électrodes de batteries au lithium-ion. Cette installation, qui fait partie de la division Saueressig Engineering and Energy de Matthews, soutient la croissance de son activité énergétique nord-américaine, desservant le marché en rapide expansion des énergies renouvelables.



« Nous sommes très heureux du démarrage de notre usine de San Antonio, conçue pour appliquer nos brevets publiés pour l'utilisation d'électrodes sèches dans la production et le reconditionnement de batteries lithium-ion et de calandres à rouleaux multiples (MRC) », a commenté Joe Bartolacci, président-directeur général. « Cette technologie brevetée a le potentiel de réduire le coût de production et d'accélérer l'adoption massive des piles à combustible pour une variété de marchés d'utilisation finale, notamment celui des véhicules électriques. »

Greg Babe, directeur technologique, a ajouté : « Cette nouvelle installation est l'aboutissement de la combinaison d'un ensemble de capacités uniques qui soutiennent à la fois le développement de MRC et de piles à combustible à hydrogène. Avec des clients de premier plan dans le secteur des véhicules électriques qui utilisent déjà notre technologie, nous pensons que l'impact sur l'industrie sera significatif alors que le marché continue de croître. »

Face à l'accélération de la demande pour les technologies d'énergie verte, la planification est également en cours pour une expansion proposée de l'installation de San Antonio visant à inclure un centre technique pour les tests d'application et un site de démonstration de son équipement exclusif pour la production d'électrodes de batterie et de composants de piles à combustible à hydrogène. Ce centre technique soutient les clients nord-américains de la société et augmente les capacités de R&D existantes dans l'exploitation de Saueressig à Vreden, en Allemagne, qui dirige les activités mondiales de R&D de la société. L'installation viendra compléter le site de la société à Burlington, en Caroline du Nord, qui augmente ses capacités de production d'énergie en tant qu'extension de son activité de découpe et de gaufrage.

L'expansion en Amérique du Nord renforce la position mondiale établie de Matthews sur les lignes de production pour le marché de l'énergie propre, où la Société est un leader dans les lignes de calandrage pour la production d'électrodes de batteries lithium-ion pour le marché des véhicules électriques, et dans son expertise croissante dans les piles à combustible à hydrogène suite à l'acquisition de Terrella Energy Systems en mai 2021 et son accord de développement conjoint avec Illuming Power en février.

À propos de Matthews International Corporation

