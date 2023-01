Mattioli Woods déclare que les revenus sont en hausse et que les perspectives sont conformes aux attentes.

(Alliance News) - Mattioli Woods PLC a déclaré jeudi que son chiffre d'affaires semestriel était en hausse et que ses perspectives pour l'année entière restaient conformes aux attentes.

Le gestionnaire de patrimoine et d'actifs basé à Leicester, en Angleterre, a déclaré dans une mise à jour commerciale que le revenu pour les six mois qui se sont terminés le 30 novembre était en hausse de 10% à 54,9 millions de GBP, contre 49,9 millions de GBP un an plus tôt.

Il a cité la performance commerciale résiliente malgré un contexte macroéconomique et géopolitique "complexe" comme raisons de l'augmentation des revenus.

Cela s'ajoute à une croissance organique des revenus de plus de 2 % et à une augmentation du pipeline de nouvelles affaires, malgré une baisse de 2 % du total des actifs des clients pour le groupe et son associé Amati Global Investors Ltd, qui s'élevait à environ 14,6 milliards de GBP au 30 novembre.

Les actifs bruts sous gestion discrétionnaire ont chuté de 4% à environ 4,9 milliards GBP au cours de la période, alors que les entrées brutes sont tombées à 314,1 millions GBP contre 384,8 millions GBP un an plus tôt.

Mattioli Woods a déclaré que les acquisitions récentes continuent d'avoir des résultats conformes ou supérieurs au budget et s'intègrent bien, observant un pipeline "passionnant et générateur de valeur" de nouvelles opportunités d'acquisition.

L'accent a été mis sur la gestion des coûts, ce qui a permis de réaliser des synergies au sein du groupe et d'aider à maintenir la marge bénéficiaire, selon l'entreprise.

Les liquidités détenues au 30 novembre étaient en baisse, passant de 53,9 millions de livres sterling au 31 mai à 38,3 millions de livres sterling, ce qui, selon l'entreprise, était conforme aux attentes.

Pour l'avenir, Mattioli Woods a déclaré que ses perspectives pour l'exercice financier se terminant le 31 mai restent conformes aux attentes de la direction.

"Nous continuons à nous concentrer sur le fait de décrocher de bons résultats financiers pour nos clients et de les mettre en avant dans tout ce que nous faisons, tout en réalisant une croissance à la fois organique et basée sur les acquisitions, et je suis heureux d'annoncer de nouveaux progrès vers nos objectifs à moyen terme", a déclaré le directeur général Ian Mattioli. "Le groupe reste bien positionné pour offrir des rendements durables à long terme aux actionnaires."

Les actions de Mattioli Woods étaient stables à 630,00 pence chacune à Londres jeudi matin.

