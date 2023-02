Mattioli Woods réalise des hausses à deux chiffres de son bénéfice et de ses revenus

(Alliance News) - Mattioli Woods PLC a annoncé mardi un bond à la fois des revenus et des bénéfices intermédiaires en raison d'une "performance commerciale résiliente", tout en augmentant son taux de distribution de 6,0%.

Le gestionnaire de patrimoine et d'actifs basé à Leicester, en Angleterre, a déclaré que le revenu pour les six mois se terminant le 30 novembre s'élevait à 54,9 millions de livres sterling, soit une hausse de 10 % par rapport aux 49,9 millions de livres sterling de l'année précédente.

La société a noté une croissance organique des revenus de 2,2 % avec une "augmentation du pipeline de nouvelles affaires", malgré une baisse de 2 % du total des actifs des clients pour le groupe et son associé Amati Global Investors Ltd à environ 14,6 milliards GBP au 30 novembre.

Le bénéfice avant impôt a augmenté de 46 %, passant de 3,3 millions de GBP à 4,8 millions de GBP.

Le président-directeur général, Ian Mattioli, a déclaré : "Au cours des six premiers mois de cet exercice, le groupe a enregistré une performance commerciale résiliente dans un contexte macroéconomique et géopolitique difficile qui a persisté tout au long de l'année civile 2022. Nos perspectives commerciales pour l'année restent conformes aux attentes de la direction et nous pensons que le groupe est bien placé pour décrocher une croissance supplémentaire au profit de toutes nos parties prenantes, en entraînant des améliorations des bénéfices, de la marge d'exploitation et des rendements pour les actionnaires."

La société a déclaré un dividende intérimaire de 8,8 pence par action, en hausse de 6,0 % par rapport aux 8,3 pence de l'année précédente.

Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement a toutefois baissé de 5,1 %, passant de 15,8 millions de GBP à 15,0 millions de GBP. Cela est dû au "changement du panorama des revenus et à l'impact du marché sur les revenus liés à la valeur des actifs", a expliqué M. Mattioli.

Les actifs bruts sous gestion discrétionnaire ont baissé de 4 % à 4,9 milliards de GBP au cours de la période, car les entrées brutes ont diminué à 314,1 millions de GBP, contre 384,8 millions de GBP un an plus tôt.

Les liquidités détenues au 30 novembre étaient en baisse à 38,3 millions GBP, contre 53,9 millions GBP au 31 mai.

Pour l'avenir, Mattioli a déclaré que ses perspectives financières pour 2023 restent conformes aux attentes.

Les actions étaient en baisse de 4,6 % à 620,00 pence chacune mardi matin à Londres.

