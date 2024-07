Mattioli Woods plc est une société de gestion de patrimoine et d'actifs. Les secteurs d'activité de la société comprennent le conseil et l'administration de pensions, la gestion d'actifs de capital-investissement, la gestion d'investissements et d'actifs, la gestion immobilière et les avantages sociaux. Le secteur du conseil et de l'administration des retraites comprend les services de conseil fournis pour des activités spéciales ponctuelles et la fourniture d'arrangements bancaires sur mesure pour les régimes. Le segment de la gestion d'actifs de capital-investissement comprend la gestion par Maven Capital Partners de VCT et d'autres investissements, y compris les frais de gestion de fonds, d'administration, d'établissement, de sortie et de performance en ce qui concerne les investissements pour lesquels il est le gestionnaire. Le secteur de la gestion des investissements et des actifs comprend la gestion et le placement d'investissements pour le compte de clients. Le secteur de la gestion immobilière comprend les syndicats d'investisseurs privés, facilite les investissements directs dans l'immobilier commercial pour le compte de clients ou agit en tant que gestionnaire discrétionnaire externe pour Custodian REIT plc.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds