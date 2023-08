Maui Land & Pineapple Company, Inc. est une société foncière et d'exploitation. La société possède environ 22 000 acres de terres sur l'île de Maui, à Hawaï, et développe, vend et gère des propriétés immobilières résidentielles, de villégiature, commerciales, agricoles et industrielles. La société exerce ses activités dans trois secteurs : Real Estate, Leasing et Resort Amenities. Le secteur de l'immobilier comprend les activités de planification et d'autorisation foncière, de développement et de vente. Le secteur de la location comprend la location de terrains et de propriétés commerciales, agricoles et industrielles, l'octroi de licences pour ses marques déposées et ses noms commerciaux, la gestion des systèmes d'eau potable et non potable dans l'ouest et l'arrière-pays de Maui, et la gestion des zones de conservation. Le segment Resort Amenities gère les activités du Kapalua Club, un club privé sans participation au capital qui offre à ses membres des programmes spéciaux, un accès et d'autres privilèges à certaines installations du Kapalua Resort.

Secteur Développement et opérations immobilières