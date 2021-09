Mauna Kea : Oddo réduit son objectif de cours

Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Mauna Kea Technologies, tout en réduisant son objectif de cours à 2 euros, contre 2,5 euros précédemment.



Hier, Mauna Kea a annoncé une levée de 12,5 ME, via une augmentation de capital réservée souscrite par J&J Innovation et Armistice Master Fund.



'En intégrant les 11,5 ME de produit net de ce financement, Mauna Kea se retrouve avec une visibilité financière confortable de 12 mois jusqu'à la fin du T3 2022', analyse Oddo.



L'opération financière conduit à une dilution mécanique de l'objectif de cours de 19%.



Par ailleurs, Mauna Kea a annoncé hier un nouveau contrat avec J&J afin de poursuivre leur collaboration et d'avancer dans la validation de Cellvizio.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.