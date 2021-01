MAUNA KEA TECHNOLOGIES : PRESENTE SON CHIFFRE D'AFFAIRES ESTIME DU QUATRIEME TRIMESTRE 2020

Les ventes totales du quatrième trimestre sont en hausse de 30 à 36% d'une année sur l'autre ;

les ventes aux États-Unis sont en croissance de 34 à 38% d'une année sur l'autre et de 20 à 23% d'un trimestre sur l'autre

Mauna Kea Technologies (Paris:MKEA) (OTCQX:MKEAY) (Euronext : MKEA) inventeur du Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d’endomicroscopie laser confocale par minisonde et par aiguille (p/nCLE), annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires estimé pour le quatrième trimestre. Compte tenu des incertitudes importantes dans ce contexte, liées au rythme de la reprise après la pandémie de COVID-19, la Société a choisi de donner une information spécifique sur l'évolution prévue du chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2020.

Les données relatives au chiffre d’affaires du quatrième trimestre n’ont pas été auditées.

Résumé des ventes estimées pour le quatrième trimestre 2020 (chiffres non audités)

Les ventes estimées pour le quatrième trimestre 2020 devraient se situer dans une fourchette de 2,2 à 2,3 millions d'euros, ce qui représente une croissance d'environ 30 à 36% d'une année sur l'autre Ventes estimées du T4'20 par zone géographique :



Les ventes aux États-Unis devraient augmenter d'environ 34% à 38% d'une année sur l'autre

Les ventes dans le reste du monde devraient augmenter d'environ 26% à 33% d'une année sur l'autre

o Ventes estimées du T4'20 par catégorie :

Les ventes de consommables devraient diminuer d'environ 9% à 14% d'une année sur l'autre

Les ventes de systèmes devraient augmenter d'environ 177% à 185% d'une année sur l'autre

Les ventes de services devraient diminuer d'environ 9% à 13% d'une année sur l'autre

"Nos résultats estimés des ventes du quatrième trimestre reflètent la bonne exécution de notre stratégie, une amélioration continue de nos fondamentaux commerciaux et des volumes de procédures ainsi qu’une amélioration mesurée de l’activité des biens d'équipement dans le monde", a déclaré Robert L. Gershon, Directeur général de Mauna Kea Technologies. "Les résultats préliminaires des ventes du quatrième trimestre ont augmenté de 30 à 36% d'une année sur l'autre, grâce à une hausse de 34 à 38% des ventes aux Etats-Unis et à une augmentation de 26 à 33% des ventes dans le reste du monde. La croissance des ventes au quatrième trimestre est principalement due à la poursuite de la demande croissante de nouveaux systèmes que nous avons déjà connue au cours du troisième trimestre et nous pensons que cette forte croissance des ventes de systèmes reflète à la fois un regain de l’activité des biens d'équipement dans le monde et la pertinence de notre nouvelle stratégie ciblée aux États-Unis. Les signes de reprise de l’activité des biens d’équipements dans le monde ces derniers mois sont encourageants et nous sommes confiants dans l'amélioration de la demande de consommables à mesure que la reprise mondiale se dessine et que les clients du monde entier retrouvent progressivement une activité normale.”

Prochaine publication :

Chiffre d’affaires du quatrième trimestre et de l’année 2020 – 21 janvier 2021, après clôture des marchés

Calendrier financier

Veuillez noter que le calendrier financier 2021 est disponible sur le site de Mauna Kea Technologies : https://www.maunakeatech.com/fr/investisseurs/calendrier-financier

À propos de Mauna Kea Technologies

Mauna Kea Technologies est une entreprise mondiale de dispositifs médicaux dont la mission est d’éliminer les incertitudes liées aux diagnostics et aux traitements grâce à une visualisation directe des tissus au niveau cellulaire. Le produit phare de la Société, le Cellvizio, a reçu des accords de commercialisation pour une large gamme d'applications dans plus de 40 pays dont les États-Unis, l'Europe, le Japon, la Chine. Pour plus d’informations sur Mauna Kea Technologies, visitez www.maunakeatech.fr

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Mauna Kea Technologies et à ses activités. Mauna Kea Technologies estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques dont ceux décrits dans le document de base de Mauna Kea Technologies enregistré par Autorité des marchés financiers (AMF)) le 7 Aout 2020 sous le numéro 926346434_20200807 et disponible sur le site internet de la Société (www.maunakeatech.fr), ainsi qu’à l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Mauna Kea Technologies est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Mauna Kea Technologies ou que Mauna Kea Technologies ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Mauna Kea Technologies diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des actions de Mauna Kea Technologies dans un quelconque pays.

