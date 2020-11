MAUNA KEA TECHNOLOGIES : deux études démontrent l'efficacité de Cellvizio

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Mauna Kea Technologies a annoncé la parution de deux publications, une méta-analyse et un consensus de Delphi international, dans des revues à comité de lecture, toutes deux basées sur des revues systématiques d’études cliniques publiées sur l'endomicroscopie par aiguille pour l'évaluation des lésions kystiques pancréatiques. Ces deux nouvelles publications cliniques démontrent que l’utilisation du système mis au point par le groupe français, Cellvizio, améliore significativement la rapidité et la précision du diagnostic."Cette nouvelle méta-analyse et ce rapport confirment que Cellvizio joue un rôle majeur dans l'évaluation des kystes pancréatiques et peut considérablement améliorer la rapidité d'obtention et la précision d'un diagnostic définitif", a déclaré Robert L. Gershon, directeur général de Mauna Kea Technologies. "Le niveau de preuves cliniques suggère que les hôpitaux qui effectuent une évaluation endoscopique des kystes pancréatiques bénéficieraient de l'intégration de Cellvizio dans la prise en charge de leurs patients. Cela représente environ 75 000 procédures rien qu'aux États-Unis. Nous nous réjouissons de l'adoption croissante de Cellvizio pour cette importante application".