MAUNA KEA : ventes trimestrielles estimées entre 2,2 et 2,3 millions d'euros

Les ventes estimées de Mauna Kea Technologies pour le quatrième trimestre 2020 devraient se situer dans une fourchette de 2,2 à 2,3 millions d'euros, ce qui représente une croissance d'environ 30 à 36%. Compte tenu des incertitudes importantes dans ce contexte, liées au rythme de la reprise après la pandémie de Covid-19, l'inventeur du Cellvizio, la plateforme multidisciplinaire d’endomicroscopie laser confocale a choisi de donner une information spécifique sur l'évolution prévue du chiffre d'affaires sur cette période.



" La croissance des ventes au quatrième trimestre est principalement due à la poursuite de la demande croissante de nouveaux systèmes que nous avons déjà connue au cours du troisième trimestre et nous pensons que cette forte croissance des ventes de systèmes reflète à la fois un regain de l'activité des biens d'équipement dans le monde et la pertinence de notre nouvelle stratégie ciblée aux États-Unis " a déclaré Robert L. Gershon, Directeur général de Mauna Kea Technologies.



Avant d'ajouter : " Les signes de reprise de l'activité des biens d'équipements dans le monde ces derniers mois sont encourageants et nous sommes confiants dans l'amélioration de la demande de consommables à mesure que la reprise mondiale se dessine et que les clients du monde entier retrouvent progressivement une activité normale. ”