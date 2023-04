Mauna Kea Technologies : A suivre aujourd'hui

Entreprise mondiale de dispositifs médicaux, Mauna Kea Technologies annonce que sa perte nette ressort à 11,1 millions d'euros au 31 décembre 2022, en baisse de 2,26 millions d'euros par rapport à l'exercice précédent. Sa perte opérationnelle a diminué mais reste négatif s'établissant à 9,06 millions d'euros contre 12,21 millions d'euros à fin 2021. Son chiffre d'affaires total s'établit à 7,47 millions d'euros, en retrait de 3% sur un an. Le taux de marge brute 2022 s'établit à 73,3%, quasi-stable par rapport à 74,2% fin 2021 (-87 points).



Ce taux de marge brute est soutenu par le mix de ventes toujours favorable en 2022, et ce, malgré les problèmes liés aux approvisionnements et à l'inflation au cours de l'exercice.



En outre, le groupe annonce une position de trésorerie à 3,1 millions d'euros au 31 décembre 2022 et de 9,1 millions d'euros au 26 janvier 2023, suite à la réception du premier paiement de la coentreprise avec Tasly.