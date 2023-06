Mauna Kea Technologies : A suivre aujourd'hui

Mauna Kea Technologies a annoncé la nomination de Côme de La Tour du Pin en tant que Directeur financier et membre du Comité exécutif. Titulaire d'une maîtrise de l'Emlyon Business School, Côme de La Tour du Pin, rejoint l’inventeur de Cellvizio, plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser à sonde et à aiguille (p/nCLE). Il était depuis octobre 2022 directeur financier de Lysogène, société de thérapie génique en phase de développement clinique, après avoir été son vice-président finance à partir de septembre 2020.



Auparavant, il a occupé des postes de communication investisseurs au sein d'Ipsen et du Groupe Casino, il a également été auditeur chez PricewaterhouseCoopers (PwC).

" Côme apporte une solide expérience des sociétés cotées en bourse et des relations investisseurs, ce qui constitue un atout essentiel pour démontrer et communiquer l'amélioration de nos performances financières, grâce à notre nouvelle stratégie de partenariats ", déclare Sacha Loiseau, Président-Directeur général de Mauna Kea Technologies.