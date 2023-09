223C1483

FR0010609263-FS0711

22 septembre 2023

Déclaration de franchissement de seuils et déclaration d'intention

(articles L. 233-7 et L. 233-7-1 du code de commerce)

IL EST RAPPELÉ QUE LA PRÉSENTE DÉCLARATION EST ÉTABLIE SOUS LA RESPONSABILITÉ DU DÉCLARANT, LA

PUBLICATION DE CET AVIS N'IMPLIQUANT PAS LA VÉRIFICATION PAR L'AMF DES INFORMATIONS COMMUNIQUÉES.

MAUNA KEA TECHNOLOGIES

(Euronext Growth Paris)

1. Par courrier reçu le 21 septembre 2023, la société Johnson & Johnson Innovation - JJDC, Inc. (ci-après « Delaware JJDC »)1 (1209 Orange Street, Wilmington, County of Newcastle, 19801, Delaware, Etats-Unis) a déclaré avoir franchi en hausse, le 15 septembre 2023, les seuils de 5%, 10% 15% et 20% du capital et des droits de vote de la société MAUNA KEA TECHNOLOGIES2 et détenir 10 811 687 actions MAUNA KEA TECHNOLOGIES représentant autant de droits de vote, soit 22,22% du capital et 21,75% des droits de vote de cette société3.

Ce franchissement de seuils résulte de la fusion-absorption de la société Johnson & Johnson Innovation - JJDC, Inc.4 (ci-après « New Jersey JJDC »)1 par la société Delaware JJDC.

À cette occasion, New Jersey JJDC a déclaré avoir franchi en baisse les seuils de 20%, 15%, 10% et 5% du capital et des droits de vote de la société MAUNA KEA TECHNOLOGIES et ne plus détenir aucune action de cette société.

Au titre de l'article 223-14 III et IV du règlement général, le déclarant a précisé détenir 2 181 818 bons de souscription d'actions (« BSA ») MAUNA KEA TECHNOLOGIES exerçables jusqu'au 23 septembre 2029 donnant droit, chacun, à 1 action MAUNA KEA TECHNOLOGIES, au prix unitaire par action de 1,10 €.

2. Par le même courrier, la déclaration d'intention suivante a été effectuée :

« Les intentions de Delaware JJDC pour les six (6) mois suivants la date des présentes demeurent inchangées par rapport à celles déclarées par New Jersey JJDC le 23 septembre 2021 (cf. D&I 221C2498 du 24 septembre 2021), à savoir :

Delaware JJDC n'a eu recours à aucun financement externe ou interne ; le transfert des actions de MAUNA KEA TECHNOLOGIES résulte uniquement de la fusion ;

Delaware JJDC n'agit pas de concert avec des tiers ;

Contrôlée par la société Johnson & Johnson. Société transférée sur Euronext Growth Paris le 8 août 2023. Sur la base d'un capital composé de 48 656 265 actions représentant 49 711 939 droits de vote en application du 2 ème alinéa de l'article 223-11 du règlement général. Société de droit de l'Etat de New-Jersey,Etats-Unis.

1