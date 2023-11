Mauna Kea Technologies annonce le recrutement du premier

patient dans le cadre de l'étude clinique CLEVER sur le

cancer du poumon périphérique

Le recrutement de plus de 200 patients sur 7 sites en Europe et aux Etats-Unis est

actuellement en cours

Paris et Boston, le 2 novembre 2023 - 8h00 CET - Mauna Kea Technologies (Euronext Growth : ALMKT), inventeur de Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser par minisonde et par aiguille (p/nCLE), annonce aujourd'hui le recrutement du premier patient dans le cadre de l'essai randomisé contrôlé (RCT) multicentrique intitulé « Confocal Laser Endomicroscopy VERification » (CLEVER, NCT06079970)1, en collaboration avec l'Amsterdam University Medical Centers (UMC) pour le diagnostic et la prise en charge des lésions pulmonaires périphériques. Dans le cadre de cette étude, plus de 200 patients seront recrutés sur 7 sites en Europe et aux Etats-Unisd'ici la fin du 2ème trimestre 2025.

Le cancer du poumon est la principale cause de décès liés au cancer dans le monde, causant chaque année la mort de plus de 1,8 million de personnes, soit plus que les cancers colorectal, du sein et de la prostate réunis. Avec le développement du dépistage du cancer du poumon et l'utilisation accrue de la tomodensitométrie (scanner) thoracique, la détection des lésions pulmonaires malignes suspectes a connu une forte augmentation au niveau mondial, augmentant de ce fait le besoin de mettre au point des méthodes de diagnostic plus efficaces et plus efficientes. Plus de 80% de ces lésions se développent au niveau des bronches périphériques et ne peuvent être facilement visualisées ou accessibles lors d'une bronchoscopie conventionnelle. L'ajout de la nCLE en tant que technique complémentaire permet d'offrir une solution potentielle grâce au retour d'information en temps réel sur le bon positionnement des pinces ou aiguilles de biopsies (tool-in-lesion) et la collecte des bons échantillons cellulaires (lesion-in-tool).

Jouke T. Annema, M.D., Ph.D., Professeur d'Endoscopie pulmonaire, a déclaré : « Au cours des dernières années, nous avons établi des bases solides pour l'utilisation de la nCLE en tant qu'outil clé dans l'arsenal du pneumologue interventionnel. Avec ce nouvel essai randomisé contrôlé impliquant parmi les meilleurs pneumologues interventionnels d'Europe et des États-Unis,nous voulons confirmer de manière définitive que l'ajout de l'endomicroscopie confocale laser par aiguille à la bronchoscopie accroît le rendement diagnostique des lésions pulmonaires périphériques, tout en améliorant également le déroulement des procédures cliniques. »

Sacha Loiseau, Ph.D., Président-Directeur Général de Mauna Kea Technologies, commente : « Le diagnostic des nodules pulmonaires périphériques est une étape cruciale pour traiter de manière efficace les patients atteints de cancer du poumon, mais les outils actuels ne sont pas toujours suffisants. Cette collaboration avec l'Amsterdam UMC est une fois de plus l'occasion d'évaluer et de quantifier les capacités supérieures de diagnostic de Cellvizio. En menant cette étude, notre objectif n'est pas seulement de mettre en évidence les bénéfices de Cellvizio, mais également de renforcer notre proposition de valeur pour des partenariats stratégiques potentiels. »

1https://clinicaltrials.gov/study/NCT06079970: « Confocal Laser Endomicroscopy VERification (CLEVER) », le 12 octobre 2023

