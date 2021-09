Mauna Kea Technologies : Johnson & Johnson monte au capital

Mauna Kea Technologies bondit de 6,7% à 1,174 euro soutenu par deux bonnes nouvelles. Premièrement, la medtech française va lever 12,5 millions d'euros, soit l'équivalent d'un tiers de sa capitalisation boursière, auprès de deux investisseurs. Le premier, Johnson & Johnson, est déjà actionnaire à hauteur de 17,5% de l'inventeur du Cellvizio, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie laser. A l'issue de l'opération, il détiendra environ 24,2% du capital. L'autre investisseur est un fonds de santé américain Armistice Master Fund.



La confiance de ces deux investisseurs est un signal encourageant pour les perspectives du groupe.



Le produit de 11,5 millions d'euros net permettra de financer le développement de la plateforme Cellvizio, de poursuivre les études cliniques et d'intensifier les efforts commerciaux et de marketing aux États-Unis. Le produit seriva également aux besoins généraux et au BFR. Avec cette opération et le potentiel tirage sur la ligne d'Equity Line, le groupe dispose d'une visibilité financière jusqu'à la fin du troisième trimestre 2022.



Mauna Kea Technologies a par ailleurs annoncé la conclusion d'un nouveau contrat de collaboration de recherche avec la Lung Cancer Initiative de Johnson & Johnson pour faire avancer la validation du Cellvizio comme outil de guidage de la biopsie en temps réel pendant la navigation bronchoscopique robotisée, afin de réduire potentiellement le taux d'échec des biopsies transbronchiques des cancers pulmonaires périphériques.