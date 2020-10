Mauna Kea Technologies : annonce les ventes du troisième trimestre et des neufs premiers mois de 2020

MAUNA KEA TECHNOLOGIES ANNONCE LES VENTES DU TROISIÈME TRIMESTRE ET DES NEUF PREMIERS MOIS DE 2020 Les ventes totales du troisième trimestre augmentent de 13% par rapport à l'année précédente ; les ventes aux États-Unis augmentent de 7% Baisse de 28% du total des ventes sur neuf mois en glissement annuel ; amélioration significative de la tendance des ventes par rapport à la baisse de 47% en glissement annuel au premier semestre de l'année 2020 Paris et Boston 19 octobre, 2020 - 17h45 CEST - Mauna Kea Technologies (Euronext : MKEA) inventeur du Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie laser confocale par minisonde et par aiguille (p/nCLE), a annoncé son chiffre d'affaires pour le troisième trimestre et les 9 premiers mois de 2020. Résumé des ventes du troisième trimestre 2020 Le chiffre d'affaires total pour le troisième trimestre 2020 a augmenté de 0,2 million d'euros, soit 13% par rapport à l'année précédente, pour atteindre 2,0 millions d'euros

o Les ventes de produits consommables ont diminué de 0,2 million d'euros, soit 16% d'une année sur l'autre, pour atteindre 0,9 million d'euros

o Les ventes de systèmes ont augmenté de 0,3 million d'euros, soit 58% d'une année sur l'autre, pour atteindre 0,9 million d'euros

o Les ventes de services ont augmenté de 0,1 million d'euros, soit 37% d'une année sur l'autre, pour atteindre 0,3 million d'euros Résumé des ventes des neufs premiers mois de 2020 Le chiffre d'affaires total pour les neuf premiers mois de 2020 a diminué de 1,6 million d'euros, soit 28% par rapport à l'année précédente, pour atteindre 4,1 millions d'euros

o Les ventes de produits consommables ont diminué de 1,2 million d'euros, soit 40% d'une année sur l'autre, pour atteindre 1,9 million d'euros

o Les ventes de systèmes ont diminué de 0,5 million d'euros, soit 24% d'une année sur l'autre, pour atteindre 1,4 million d'euros

o Les ventes de services ont augmenté de 0,1 million d'euros, soit 15% par rapport à l'année précédente, pour atteindre 0,8 million d'euros "Nos ventes du troisième trimestre ont dépassé les estimations que nous avions fournies le 22 septembre, grâce à une demande de consommables plus forte que prévue aux États-Unis", a déclaré Robert L. Gershon, Directeur général de Mauna Kea Technologies. "Dans l'ensemble, nous sommes très satisfaits de la reprise notable de nos ventes au troisième trimestre, alimentée en partie, par l'amélioration de nos fondamentaux commerciaux au cours des derniers mois, alors que les clients commencent à retrouver une activité normale et ce dans toutes les régions du monde. Bien que nous soyons encore au début de la reprise mondiale, nous sommes encouragés par les tendances du trimestre écoulé qui indiquent que le marché des biens d'équipement dans le monde a renoué avec la croissance, comme en témoigne la demande que nous avons connue au cours du troisième trimestre pour nos systèmes Cellvizio. Nous anticipons que la tendance de l'augmentation du volume des procédures que nous avons connu ces derniers mois sur l'ensemble de nos marchés dans le monde, permette aux clients d'apurer les stocks disponibles et relance les commandes de consommables à mesure que nous avancerons vers le reste de l'année 2020". 1

Ventes du troisième trimestre et des 9 premiers mois 2020 par catégorie (En M€) - Norme T3 T3 € Chg. % Chg. 9 M 9 M € Chg. % Chg. IFRS 2020 2019 T3 T3 2020 2019 9M 9M Systèmes 0.9 0.6 0.3 58% 1.4 1.9 (0.5) (24%) Consommables 0.9 1.0 (0.2) (16%) 1.9 3.1 (1.2) (40%) Services 0.3 0.2 0.1 37% 0.8 0.7 0.1 15% CA Total 2.0 1.8 0.2 13% 4.1 5.7 1.6 (28%) Le chiffre d'affaires total pour le troisième trimestre 2020 s'est élevé à 2,0 millions d'euros, soit une hausse de 13% par rapport à l'année précédente. Les résultats des ventes du troisième trimestre sont dus à une augmentation de 58% des ventes de systèmes et à une hausse de 37% des revenus des services, qui ont été partiellement compensées par une baisse de 16% des ventes de consommables, par rapport à la même période de l'année précédente. Le chiffre d'affaires total pour les neuf premiers mois de 2020 s'élève à 4,1 millions d'euros, soit une baisse de 28% par rapport à l'année précédente. Les résultats des ventes pour les neuf premiers mois de 2020 ont été marqués par une baisse de 40% des revenus des consommables et une baisse de 24% des ventes de systèmes, qui ont été partiellement compensées par une augmentation de 15% des revenus des services, par rapport à la même période de l'année précédente. Ventes du troisième trimestre et des 9 premiers mois de 2020 par zone géographique avec répartition par activité (Clinique / Pré-clinique) (in K€) - IFRS T3 T3 € Chg. % Chg. 9 M 9 M € Chg. % Chg. 2020 2019 T3 T3 2020 2019 9M 9M U.S. & Canada 989 920 69 7% 2,310 2,549 (239) (9%) Clinique 988 919 69 7% 2,297 2,531 (234) (9%) Pré-clinique 1 1 0 0% 13 18 (5) (30%) Asie-Pacifique 587 561 26 5% 1,106 2,058 (953) (46%) Clinique 582 557 25 5% 1,094 2,048 (954) (47%) Pré-clinique 5 5 0 0% 12 10 2 11% EMEA & ROW 468 322 146 45% 728 1,132 (404) (36%) Clinique 445 301 144 48% 673 976 (303) (31%) Pré-clinique 23 21 3 12% 56 156 (100) (64%) Total ventes Cliniques 2,015 1,777 238 13% 4,064 5,555 (1491) (27%) Total ventes Précliniques 29 26 3 11% 80 184 (105) (57%) Ventes totales 2,044 1,803 241 13% 4,144 5,739 (1,596) (28%) Ventes cliniques Les ventes cliniques totales pour le troisième trimestre 2020 se sont élevées à 2,0 millions d'euros, en hausse de 13% par rapport à l'année précédente, principalement en raison d'une augmentation de 5% des ventes dans la région Asie-Pacifique, d'une augmentation de 7% aux États-Unis et au Canada et d'une augmentation de 48% des ventes dans les régions EMEA et Reste du monde. 2

Les ventes cliniques totales pour les neuf premiers mois de 2020 se sont élevées à 4,1 millions d'euros, soit une baisse de 27% par rapport à l'année précédente, principalement due à une diminution de 47% des ventes dans la région Asie-Pacifique, une diminution de 9% aux États-Unis et au Canada et une diminution de 31% des ventes dans les régions EMEA et Reste du monde. Ventes pré-cliniques Les ventes précliniques totales se sont élevées à 29 000 € et 80 000 € au troisième trimestre et aux neuf premiers mois de 2020, respectivement, contre 26 000 € et 184 000 € pour les périodes de l'année précédente. La diminution des ventes précliniques de 57% d'une année sur l'autre au cours des neuf premiers mois de 2020 est due à l'orientation stratégique de la société vers les opportunités de ventes cliniques et, comme indiqué au cours des trimestres précédents, ces ventes sont moins récurrentes que les ventes cliniques, ce qui rend les comparaisons difficiles d'une période à l'autre. Ventes d'unités au troisième trimestre et des 9 premiers mois 2020 par catégorie Unités (#) T3 T3 Var % 9M 9M Var % 2019 2018 T3 2019 2018 9M Nouveaux systèmes vendus 9 6 50% 15 21 (29%) Systèmes en consignation 4 2 100% 8 12 (33%) Sondes livrées 161 161 0% 311 622 (50)% Le nombre total d'expéditions de systèmes Cellvizio a augmenté de 62% d'une année sur l'autre, pour atteindre 13 au troisième trimestre 2020, contre 8 au cours de la période précédente. Les expéditions de systèmes au troisième trimestre 2020 incluent le placement de quatre nouveaux systèmes directement liés à la nouvelle stratégie plus ciblée de la société visant à favoriser l'adoption future de Cellvizio, sur le marché américain des maladies gastro-intestinales, en se concentrant sur les cliniciens à forts volumes dans cette spécialité. Les expéditions de sondes consommables sont restées stables d'une année sur l'autre au troisième trimestre et ont diminué de 50% au cours des neuf premiers mois de 2020, en raison de la pandémie mondiale. À propos de Mauna Kea Technologies Mauna Kea Technologies est une entreprise mondiale de dispositifs médicaux dont la mission est d'éliminer les incertitudes liées aux diagnostics et aux traitements grâce à une visualisation directe des tissus au niveau cellulaire. Le produit phare de la Société, le Cellvizio, a reçu des accords de commercialisation pour une large gamme d'applications dans plus de 40 pays dont les États-Unis, l'Europe, le Japon, la Chine. Pour plus d'informations sur Mauna Kea Technologies, visitez www.maunakeatech.fr United States France and Europe Mike Piccinino, CFA NewCap - Communication financière Westwicke, an ICR Company Thomas Grojean 443-213-0500 +33 (0)1 44 71 94 94 maunakea@newcap.eu 3

Avertissement Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Mauna Kea Technologies et à ses activités. Mauna Kea Technologies estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques dont ceux décrits dans le document universel (URD) de Mauna Kea Technologies enregistré par l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 7 août 2020 sous le numéro 926346434_20200807 et disponible sur le site internet de la Société (www.maunakeatech.fr), ainsi qu'à l'évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Mauna Kea Technologies est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Mauna Kea Technologies ou que Mauna Kea Technologies ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Mauna Kea Technologies diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des actions de Mauna Kea Technologies dans un quelconque pays. 4

