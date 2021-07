Mauna Kea Technologies : annonce son chiffre d'affaires pour le 2ème trimestre et le premier semestre 2021

Nous poursuivons nos efforts pour pénétrer ce segment ciblé et nous constatons une utilisation plus élevée par système chez ces clients. En dehors des Etats-Unis,nous constatons une reprise mesurée sur nos principaux marchés mondiaux, bien qu'ils continuent d'être en retard sur la reprise que nous constatons aux Etats-Unis".

Les signes de reprise de l'activité des biens d'équipements dans le monde au cours du second trimestre sont encourageants et se concrétisent par une augmentation des ventes de systèmes de 14% par rapport au premier trimestre sur nos principales géographies. Les ventes de consommables ont également continué de progresser au deuxième trimestre, avec une augmentation de 21% par rapport au trimestre précédent, principalement liée aux volumes de procédures de nos clients américains. Les procédures du deuxième trimestre aux

"Les ventes du deuxième trimestre reflètent la bonne exécution de notre stratégie et la poursuite de l'amélioration globale de l'environnement opérationnel dans le monde, conformément à ce que nous avons exposés plus tôt dans l'année", a déclaré Robert L. Gershon, -Directeur général de Mauna Kea Technologies.

Paris et Boston, le 22 juillet 2021 - 17h45 CEST - Mauna Kea Technologies (Euronext : MKEA) inventeur de Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie laser confocale par minisonde et par aiguille (p/nCLE), annonce son chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre et le premier semestre 2021 clos le 30 juin 2021.

La variation du chiffre d'affaires total pour le premier semestre 2021, par zone géographique, est due à une augmentation de 198% des ventes aux clients des régions EMEA et ROW, à une augmentation de 71% des ventes aux clients de la région Asie-Pacifique et à une augmentation de 25% des ventes aux clients des États-Unis, par rapport à la période de l'année précédente.

La variation du chiffre d'affaires total pour le deuxième trimestre 2021, par zone géographique, est principalement due à une augmentation de 106% des ventes aux États-Unis, à une augmentation de 831% des ventes aux clients de la région Asie-Pacifique et, dans une moindre mesure, à une augmentation de 217% des ventes aux clients des régions EMEA et ROW, par rapport à la même période de l'année précédente.

M. Gershon poursuit : "Nous restons confiants dans nos prévisions de croissance de chiffre d'affaires de l'ordre de 25 à 30% d'une année sur l'autre en 2021, grâce à la bonne exécution de notre stratégie commerciale, à l'amélioration continue de l'environnement mondial des biens d'équipement au cours du second semestre de l'année et à l'amélioration de la demande de consommables à mesure que la reprise mondiale se dessine et que les clients du monde entier retrouvent progressivement une activité normale ».

Ventes du deuxième trimestre et du premier semestre 2021 en unité :

Unités (#) T2 T2 VAR %. S1 S1 VAR %. 2021 2020 2021 2020 Nouveaux systèmes vendus 6 0 n/m 12 6 100% Nouveaux systèmes placés 3 2 50% 10 4 150% Total Systèmes 9 2 350% 22 10 120% Livraisons de consommables 148 45 229% 294 150 96%

Le nombre total de systèmes Cellvizio a augmenté de 350% d'une année sur l'autre pour atteindre 9 au deuxième trimestre 2021, contre 2 livraisons totales au cours de la période de l'année précédente. Le total des systèmes du deuxième trimestre 2021 comprend 1 nouveau système vendu aux États-Unis et 3 nouveaux placements de systèmes auprès de clients américains. Les livraisons de sondes consommables ont augmenté de 229% par rapport à l'année précédente au deuxième trimestre 2021.

Prochaine publication de chiffre d'affaires :

Résultats financiers du premier semestre 2021 - 23 septembre 2021 après la clôture du marché

À propos de Mauna Kea Technologies

Mauna Kea Technologies est une entreprise mondiale de dispositifs médicaux qui fabrique et commercialise Cellvizio®, la plateforme d'imagerie cellulaire in vivo en temps réel. Cette technologie offre une visualisation cellulaire in vivo unique qui permet aux médecins de surveiller l'évolution des maladies dans le temps, d'évaluer les réactions au moment où elles se produisent, de classifier les zones d'incertitude et de guider les interventions chirurgicales La plateforme Cellvizio est utilisée dans de nombreux pays à travers le monde et dans plusieurs spécialités médicales et transforme la façon dont les médecins diagnostiquent et traitent les patients. Pour plus d'informations, consultez le site www.maunakeatech.com.

United States France and Europe Mike Piccinino, CFA NewCap - Communication financière Westwicke, an ICR Company Thomas Grojean 443-213-0500 +33 (0)1 44 71 94 94 maunakea@newcap.eu

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Mauna Kea Technologies et à ses activités. Mauna Kea Technologies estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques dont ceux décrits dans le document de base de Mauna Kea Technologies enregistré par Autorité des marchés financiers (AMF)) le 17 juin 2021 et disponible sur le site internet de la Société (www.maunakeatech.fr), ainsi qu'à l'évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Mauna Kea Technologies est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Mauna Kea Technologies ou que Mauna Kea Technologies ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Mauna Kea Technologies diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des actions de Mauna Kea Technologies dans un quelconque pays.

