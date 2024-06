CellTolerance™ est un programme unique, validé scientifiquement et conçu par des médecins et des diététiciens Des données récentes présentées lors de la Digestive Disease Week 2024 renforcent la valeur clinique du programme pour les patients Ouverture de discussions avec des réseaux de cliniques afin d'établir des partenariats stratégiques en vue d'une expansion rapide sur un marché estimé à 1,5 Md de dollars Développement d’outils digitaux et de bases de données multi-échelles inédites permettant de concevoir des solutions d'IA pour les entreprises pharmaceutiques et de nutrition

Mauna Kea Technologies (Euronext Growth : ALMKT) inventeur de Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser par minisonde et par aiguille (p/nCLE), dévoile sa nouvelle filiale CellTolerance1, entièrement dédiée à son programme unique pour la détection et le traitement des intolérances alimentaires associées au syndrome de l'intestin irritable (SII ou Irritable Bowel Syndrome - IBS en anglais).

« CellTolerance™ constitue une avancée significative dans la détection et le traitement des intolérances alimentaires. En associant la science ultramoderne à des applications cliniques pratiques, nous sommes sur le point de révolutionner la façon dont des millions de patients gèrent leur syndrome de l'intestin irritable associé à l'alimentation, ainsi que leur santé de manière générale. Notre détermination à tirer parti de l'IA et de l'analyse des données permettra non seulement d'améliorer les résultats pour les patients, mais aussi de fournir des informations inestimables à l'ensemble des entreprises du secteur de la nutrition et pharmaceutique. Nous sommes enthousiastes à l'idée de nous lancer dans cette aventure et nous sommes impatients de former des partenariats stratégiques qui nous aideront à étendre rapidement notre couverture et notre impact », a déclaré Sacha Loiseau, Président-Directeur général de Mauna Kea Technologies.

Un besoin médical non satisfait important touchant 1 personne sur 10

Plus de 50 millions2 de patients souffrent d’intolérances alimentaires associées au syndrome de l'intestin irritable aux États-Unis et en Europe – soit près d’une personne sur 10 – et plus de la moitié d'entre elles pourraient souffrir d’allergies alimentaires atypiques, qui peuvent être difficiles à identifier et à traiter. Dans une enquête3 à grande échelle menée récemment, 64% des patients déclaraient souffrir d’IBS depuis plus de 10 ans, et 33% décrivaient leurs symptômes comme totalement incontrôlables. Les traitements actuels sont généralement insuffisants pour les soulager, laissant une grande partie de cette population dans une situation d'inconfort et de problèmes de santé permanents.

Des données scientifiques cliniques solides et des preuves concrètes de l'efficacité de CellTolerance™ avec une réduction des symptômes chez 96% des patients4

CellTolerance™ est un programme unique conçu avec des médecins et des diététiciens pour détecter et traiter les intolérances alimentaires à partir d'un suivi alimentaire personnalisé, de la visualisation en direct de la réaction cellulaire microscopique de la barrière intestinale à des aliments spécifiques et de régimes d'élimination supervisés. Il s'appuie sur plus d'une décennie de recherche et des revues scientifiques, ainsi que sur de nouvelles données présentées lors de la conférence Digestive Disease Week® (DDW) 2024 qui s'est tenue à Washington, DC.

Dans le cadre d'un bilan médical préliminaire pour l’IBS, les patients sont invités à répondre à un score standardisé de sévérité des symptômes de l’IBS (IBS-SSS). Dans un article présenté à DDW5, les chercheurs ont constaté que les patients qui ont suivi un régime d'élimination des aliments suite à une procédure CellTolerance™ ont observé une réduction significative de leur IBS-SSS par rapport à la valeur de référence pré-test (p = 0,04). Il est également important de noter que les patients ont constaté une aggravation significative de leurs symptômes lorsque l'aliment en question était réintroduit (p = 0,04), ce qui souligne l'impact positif de l'identification de l'aliment correct à l'aide d'un test précis tel que CellTolerance™. Lors d'une autre présentation orale à DDW6, CellTolerance™ a été décrit comme un outil de dépistage valide pour détecter les intolérances alimentaires chez les patients dont les tests d'allergies alimentaires à médiation IgE ou de maladie cœliaque se sont révélés négatifs, mais qui présentent toujours des symptômes d’IBS suspectés d'être liés à l'alimentation. Grâce à des médecins dévoués et visionnaires, des centaines de patients ont déjà suivi un régime d'élimination guidé par CellTolerance™ et 96% d'entre eux ont constaté une amélioration de leurs symptômes, ce qui est supérieur à celle du régime pauvre en FODMAP7, difficile à mettre en œuvre.

Une nouvelle société dédiée à la santé numérique et aux solutions d'intelligence artificielle (IA)

Pour développer au mieux le programme CellTolerance™, une nouvelle filiale détenue à 100% sera prochainement créée (« CellTolerance »), dans la perspective de fonctionner à terme comme une société indépendante et agile, bénéficiant d'accords spécifiques, garantissant la disponibilité de la plateforme technologique Cellvizio en tant qu'élément clé du programme CellTolerance™.

CellTolerance vise également à fournir aux patients, aux prestataires de soins et aux partenaires des outils numériques innovants pour suivre les patients et collecter une quantité importante de données cliniques et en vie réelle. Cet ensemble unique de données multi-échelles (endoscopie, endomicroscopie, données cliniques, etc.) servira à développer des modèles d'IA avancés permettant d’obtenir des connaissances cliniques encore jamais atteintes. Ces données pourraient aider les entreprises pharmaceutiques et de nutrition à concevoir des traitements personnalisés, à optimiser les plans nutritionnels et à prédire les réponses individuelles aux thérapies et aux interventions diététiques.

En intégrant des données analytiques exhaustives et l'IA, CellTolerance vise à transformer la prestation des soins de santé et la gestion de la nutrition, dans le but d’améliorer à terme les résultats des patients et de faire progresser la recherche médicale.

Il est également envisagé que CellTolerance ouvre rapidement son capital à des fonds de capital-risque spécialisés dans la nutrition, le bien-être, le microbiome, la santé intestinale et les activités connexes pour financer le développement de son programme de manière indépendante.

Une opportunité de marché estimée à 1,5 milliard de dollars8 adressée via des partenariats stratégiques

Le programme CellTolerance™ devrait être lancé à grande échelle sur des marchés clés tels que les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Italie et la Suisse. Le marché adressable dans ces pays est très significatif, représentant une opportunité estimée à 1,5 milliard de dollars. Pour capitaliser au mieux sur cette opportunité et maximiser la portée de son programme, CellTolerance prévoit d’établir des partenariats stratégiques avec des réseaux de cliniques qui perçoivent le programme comme une opportunité unique d'élargir leur offre de services.

En collaborant étroitement avec les réseaux de cliniques, CellTolerance assurera une formation continue et un soutien permanent aux professionnels de santé, permettant ainsi une utilisation optimale de ses technologies. Cette stratégie vise à établir CellTolerance™ comme la solution de référence pour l'identification et le traitement des intolérances alimentaires tout en réduisant les coûts de commercialisation grâce aux infrastructures marketing des partenaires.

À propos de la Digestive Disease Week®

La Digestive Disease Week® (DDW) est le plus grand rassemblement international de médecins, de chercheurs et d'universitaires dans les domaines de la gastro-entérologie, de l'hépatologie, de l'endoscopie et de la chirurgie gastro-intestinale. Sponsorisé conjointement par l'Association américaine pour l'étude des maladies du foie (AASLD), l'Association américaine de gastroentérologie (AGA), la Société américaine d'endoscopie gastro-intestinale (ASGE) et la Société de chirurgie du tube digestif (SSAT), DDW est une réunion physique et en ligne qui se tiendra du 18 au 21 mai 2024. La conférence met en avant plus de 5 600 abstracts et des centaines de conférences sur les dernières avancées de la recherche, de la médecine et de la technologie gastro-intestinales. Pour plus d'informations, consultez le site www.ddw.org.

À propos de Mauna Kea Technologies

Mauna Kea Technologies est une entreprise mondiale de dispositifs médicaux qui fabrique et commercialise Cellvizio®, la plateforme d'imagerie cellulaire in vivo en temps réel. Cette technologie offre une visualisation cellulaire in vivo unique qui permet aux médecins de surveiller l'évolution des maladies dans le temps, d'évaluer les réactions au moment où elles se produisent, de classifier les zones d'incertitude et de guider les interventions chirurgicales. La plateforme Cellvizio est utilisée dans de nombreux pays à travers le monde et dans plusieurs spécialités médicales et transforme la façon dont les médecins diagnostiquent et traitent les patients. Pour plus d’informations, consultez le site www.maunakeatech.com.

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Mauna Kea Technologies et à ses activités. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques incluses dans ce communiqué de presse, y compris, sans s'y limiter, celles concernant la situation financière, les activités, les stratégies, les plans et les objectifs de la direction de Mauna Kea Technologies pour les opérations futures sont des déclarations prospectives. Mauna Kea Technologies estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, dont ceux décrits dans le Chapitre 2 du rapport annuel 2023 de Mauna Kea Technologies déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 30 avril 2024, disponible sur le site internet de la Société (www.maunakeatech.fr), ainsi qu’aux risques liés à l’évolution de la conjoncture économique, aux marchés financiers et aux marchés sur lesquels Mauna Kea Technologies est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Mauna Kea Technologies ou que Mauna Kea Technologies ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Mauna Kea Technologies diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des actions de Mauna Kea Technologies dans une quelconque juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification selon les lois sur les valeurs mobilières de ladite juridiction. La distribution du présent communiqué peut, dans certaines juridictions, être restreinte par la réglementation locale. Les personnes qui entrent en possession de ce document sont tenues de respecter toutes les réglementations locales applicables à ce document.

1 Filiale à 100% de Mauna Kea Technologies, la société CellTolerance est en cours de constitution. Plus d’informations sur : www.cell-tolerance.com

2 https://doi.org/10.1046/j.1365-2036.2003.01456.x

3 YouGOVSurvey to patients with IBS, March 2024

4 https://doi.org/10.1053/j.gastro.2019.03.046

5 https://doi.org/10.1016/S0016-5085(24)03619-9

6 https://doi.org/10.1016/j.gie.2024.04.2600

7 http://dx.doi.org/10.1016/S0016-5085(20)31016-7

8 Source : société

