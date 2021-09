Mauna Kea Technologies : dispose de 3,4 millions d'euros de trésorerie

Mauna Kea Technologies a dévoilé une perte nette stable pour le premier semestre 2021 à 6,7 millions d'euros. La perte opérationnelle courante a augmenté de 2% d'une année sur l'autre, pour atteindre 6,1 millions d'euros. Le total des produits a augmenté de 7% d'une année sur l'autre, pour atteindre 3,9 millions d'euros. Comme indiqué précédemment, le chiffre d'affaires du premier semestre 2021 a augmenté de 1,2 million d'euros, soit 58% d'une année sur l'autre, pour atteindre 3,3 millions d'euros.



Au 30 juin 2021, la société disposait d'un solde de trésorerie de 3,4 millions d'euros et d'un total de dettes de 28,2 millions d'euros, contre 8,6 millions d'euros de trésorerie et 27,0 millions d'euros de dettes totales, au 31 décembre 2020.



" Nos résultats financiers du premier semestre 2021 reflètent une exécution solide et une amélioration de l'environnement opérationnel mondial ", a déclaré Robert L. Gershon, directeur général de Mauna Kea Technologies. " Notre nouvelle stratégie ciblée sur le marché américain de la gastro-entérologie, axée sur les gastro-entérologues pratiquant un volume très élevé d'endoscopies hautes, contribue à l'augmentation de l'utilisation par système".