Mauna Kea Technologies : en hausse après avoir doublé son chiffre d'affaires

Le 28 septembre 2023 à 10:21 Partager

Mauna Kea (+7,03% à 0,59 euro) affiche un résultat net semestriel de 2,79 millions d'euros, contre une perte nette de 6,2 millions il y a un an. La medtech éditrice de Cellvizio, la plateforme d'imagerie cellulaire in vivo en temps réel, a vu son chiffre d'affaires doubler à 6,81 millions d'euros contre 3,39 millions il y a un an. Elle affiche une perte opérationnelle courante de 1,1 million contre 4,95 millions il y a un an, et un résultat opérationnel de 6,64 millions contre une perte opérationnelle de 5,04 millions il y a un an.



Sacha Loiseau, Ph.D., Président-Directeur Général de Mauna Kea Technologies, a déclaré : " Je suis très encouragé par la dynamique globale du Groupe depuis notre repositionnement stratégique " déclare Sacha Loiseau, Président-Directeur Général de Mauna Kea Technologies. " Non seulement, les ventes ont doublé sur la période, mais la discipline de notre organisation a également permis de réduire significativement les pertes d'exploitation tout en augmentant le marché adressable mondial pour le Cellvizio ".