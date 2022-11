Mauna Kea Technologies : et Tasly Pharmaceutical créent leur joint-venture en Chine

Entreprise mondiale de dispositifs médicaux qui fabrique et commercialise Cellvizio, Mauna Kea Technologies et Tasly Pharmaceutical Group ont annoncé aujourd'hui avoir franchi une nouvelle étape clé dans leur partenariat stratégique. Les deux sociétés annoncent la création de Tasly Mauna Kea Medical Engineering Technology Co. Ltd. Cette joint venture leur permettra d’accélérer le développement du marché du Cellvizio en Chine et de lancer une plateforme dédiée aux applications neurochirurgicales dans le monde entier.



Tasly Mauna Kea Medical Engineering Technology Co. Ltd est basée dans la province chinoise de Zheijang, dont le capital social s'élève à 250 millions de RMB (35 millions d'euros).

La joint venture servira de plateforme commerciale exclusive pour étendre la portée du Cellvizio (la plateforme d'imagerie cellulaire in vivo en temps réel) sur le marché intérieur chinois et lancera une plateforme dédiée aux applications neurochirurgicales dans le monde entier.