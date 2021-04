Mauna Kea Technologies : dévisse après l'annonce de la mise en place d'un financement dilutif

Second plus fort repli du marché SRD, Mauna Kea Technologies dévisse de 8,04% à 1,53 euro, l'inventeur de Cellvizio, la plateforme multidisciplinaire d’endomicroscopie laser confocale par minisonde et par aiguille, ayant mis en place une ligne de financement en fonds propres. Il représente un montant indicatif net de 9,3 millions d'euros alors que la société affiche une capitalisation de 47 millions d'euros.



Conformément aux termes de l'accord, Kepler Cheuvreux s'est engagé à souscrire un maximum de 6 000 000 d'actions à sa propre initiative, sur une période maximale de 24 mois, sous réserve que les conditions contractuelles soient satisfaites. Les actions seront émises sur la base d'une moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes sur les deux jours de bourse précédant chaque émission, diminuée d'une décote maximale de 6,0%. Ces conditions permettent à Kepler Cheuvreux de garantir la souscription des actions sur la durée du contrat.



Dans l'hypothèse d'une utilisation en totalité de cette ligne de financement, un actionnaire détenant 1% du capital de Mauna Kea Technologies avant sa mise en place, verrait sa participation passer à 0,84% du capital sur une base non diluée



Mauna Kea Technologies conserve la possibilité de suspendre ou de mettre fin à cet accord à tout moment.



Au 31 décembre 2020, la société disposait d'un montant de trésorerie disponible de 8,6 millions d'euros, lui permettant, compte tenu des perspectives de ventes et de l'obtention de diverses sources de financement (avance remboursable, crédit impôt recherche), de faire face à ses échéances jusqu'au 31 août 2021. Avec la mise en place de ce financement flexible additionnel, elle peux financer la poursuite de ses activités sur la base de la stratégie actuelle jusqu'au second trimestre 2022.