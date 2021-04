Mauna Kea Technologies : plus forte hausse du SRD à la clôture du lundi 19 avril 2021

Données financières EUR USD CA 2020 6,41 M 7,71 M - Résultat net 2020 -13,4 M -16,1 M - Dette nette 2020 20,7 M 24,9 M - PER 2020 -3,64x Rendement 2020 - Capitalisation 48,7 M 58,3 M - VE / CA 2020 10,8x VE / CA 2021 8,75x Nbr Employés 95 Flottant 80,6% Graphique MAUNA KEA TECHNOLOGIES Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique MAUNA KEA TECHNOLOGIES Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 3 Objectif de cours Moyen 2,47 € Dernier Cours de Cloture 1,59 € Ecart / Objectif Haut 94,5% Ecart / Objectif Moyen 54,7% Ecart / Objectif Bas -18,4% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Robert L. Gershon Chief Executive Officer & Director Christophe Lamboeuf CFO & Deputy Chief Executive Officer Sacha Loiseau Chairman François Lacombe Chief Scientific Officer Aline Criton Director-Regulatory & Clinical Affairs Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) MAUNA KEA TECHNOLOGIES 21.12% 58 SARTORIUS AKTIENGESELLSCHAFT 20.58% 36 297 REVENIO GROUP OYJ 11.43% 1 783 BIOTAGE AB 26.69% 1 360 CELLAVISION AB (PUBL) 18.96% 1 032 IMMUNOVIA AB (PUBL) 12.33% 359