Mauna Kea Technologies : plus forte hausse du marché SRD à la mi-séance du mardi 8 novembre 2022

Mauna Kea Technologies (+4,56% à 0,53 euros)



La plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser par sonde et par aiguille s'illustre à mi-séance après avoir subi une séance dans le rouge hier. Mauna Kea Technologies et Tasly Pharmaceutical Group ont annoncé hier avoir franchi une nouvelle étape clé dans leur partenariat stratégique. Les deux sociétés annoncent la création de Tasly Mauna Kea Medical Engineering Technology Co. Ltd. Cette joint venture leur permettra d'accélérer le développement du marché du Cellvizio en Chine et de lancer une plateforme dédiée aux applications neurochirurgicales dans le monde entier.