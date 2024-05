Un programme international prestigieux qui récompense les produits et les entreprises de santé numérique et de technologie médicale les plus innovants Un palmarès 2024 comprenant plus de 4 500 nominations du monde entier

Mauna Kea Technologies (Euronext Growth : ALMKT), inventeur de Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser par minisonde et par aiguille (p/nCLE), annonce aujourd'hui avoir remporté le prix de la « Best New Technology Solution - Oncology » (Meilleure Solution Technologique en Oncologie) dans le cadre du 8ème programme annuel de récompenses MedTech Breakthrough. MedTech Breakthrough est une organisation indépendante d'intelligence économique qui reconnaît les meilleures entreprises, technologies et produits sur le marché mondial de la santé numérique et des technologies médicales. Le palmarès 2024 comprenait plus de 4 500 nominations provenant du monde entier.

Ce prix reconnaît le rôle essentiel de Mauna Kea en matière d'innovation des produits MedTech dans un large éventail d'indications en oncologie interventionnelle, notamment en gastro-entérologie, en pneumologie et en uro-oncologie, grâce à sa plateforme d'imagerie cellulaire in vivo de nouvelle génération, Cellvizio®. Cette plateforme permet aux médecins de suivre l'évolution de la maladie dans le temps, d'évaluer les réactions à un instant précis en temps réel, de classer les zones préoccupantes indéterminées et de guider les interventions chirurgicales. Les médecins sont en mesure d'utiliser les informations fournies par Cellvizio® pour identifier avec précision et stratifier les risques des tissus néoplasiques et créer des plans de traitement personnalisés pour les patients, générant ainsi des résultats cliniques et économiques nettement plus favorables.

« Nous sommes honorés d'être récompensés par MedTech Breakthrough pour nos dernières innovations et notre engagement continu en faveur de l’amélioration des technologies médicales pour les médecins interventionnistes du monde entier », a déclaré Sacha Loiseau, Ph.D., Président-Directeur général et fondateur de Mauna Kea Technologies. « Le cancer reste l'une des principales causes de décès dans le monde et de nombreux cancers peuvent être guéris s'ils sont détectés à un stade précoce et traités efficacement. Notre plateforme Cellvizio de nouvelle génération continue de repousser les limites de ce qui est possible avec l'imagerie cellulaire en temps réel en relevant les défis du diagnostic et du traitement d'une large série d’affections précancéreuses et cancéreuses, conduisant à de meilleurs résultats pour les patients. »

À propos de MedTech Breakthrough

Partie intégrante de Tech Breakthrough, une plateforme de reconnaissance et d'intelligence de marché de premier plan pour l'innovation et le développement technologique mondial, le trophée MedTech Breakthrough est destiné à récompenser l'excellence et l'innovation des entreprises, des produits, des services et des personnes dans le domaine des technologies de la santé et de la médecine. Les MedTech Breakthrough Awards constituent une tribune pour récompenser les réussites d'entreprises et de produits médicaux et de santé révolutionnaires dans des catégories telles que l'expérience et l'engagement des patients, la santé et la forme physique, les dispositifs médicaux, l'administration clinique, les soins de santé connectés, les données médicales, la cybersécurité des soins de santé et bien d'autres encore. Pour plus d'informations, visitez le site MedTechBreakthrough.com.

À propos de Mauna Kea Technologies

Mauna Kea Technologies est une entreprise mondiale de dispositifs médicaux qui fabrique et commercialise Cellvizio®, la plateforme d'imagerie cellulaire in vivo en temps réel. Cette technologie offre une visualisation cellulaire in vivo unique qui permet aux médecins de surveiller l'évolution des maladies dans le temps, d'évaluer les réactions au moment où elles se produisent, de classifier les zones d'incertitude et de guider les interventions chirurgicales. La plateforme Cellvizio est utilisée dans de nombreux pays à travers le monde et dans plusieurs spécialités médicales et transforme la façon dont les médecins diagnostiquent et traitent les patients. Pour plus d’informations, consultez le site www.maunakeatech.com.

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Mauna Kea Technologies et à ses activités. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques incluses dans ce communiqué de presse, y compris, sans s'y limiter, celles concernant la situation financière, les activités, les stratégies, les plans et les objectifs de la direction de Mauna Kea Technologies pour les opérations futures sont des déclarations prospectives. Mauna Kea Technologies estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, dont ceux décrits dans le Chapitre 2 du rapport annuel 2023 de Mauna Kea Technologies déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 30 avril 2024, disponible sur le site internet de la Société (www.maunakeatech.fr), ainsi qu’aux risques liés à l’évolution de la conjoncture économique, aux marchés financiers et aux marchés sur lesquels Mauna Kea Technologies est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Mauna Kea Technologies ou que Mauna Kea Technologies ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Mauna Kea Technologies diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des actions de Mauna Kea Technologies dans une quelconque juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification selon les lois sur les valeurs mobilières de ladite juridiction. La distribution du présent communiqué peut, dans certaines juridictions, être restreinte par la réglementation locale. Les personnes qui entrent en possession de ce document sont tenues de respecter toutes les réglementations locales applicables à ce document.

