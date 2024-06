Mauna Kea Technologies est spécialisé dans la conception, le développement et la commercialisation de dispositifs et d'outils de biopsie optique. Les produits du groupe sont destinés à visualiser et à détecter des anomalies cellulaires lors de procédures d'endoscopie gastro-intestinales et pulmonaires, principalement chez les patients atteints de cancers. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente de licences (40,7%) ; - vente d'accessoires (37,3%) : mini-sondes, logiciels, etc. ; - vente de systèmes (11,2%) ; - prestations de services (10,8%). La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen Orient-Afrique (15,5%), Etats-Unis et Canada (42,9%) et Asie (41,6%).

Secteur Equipement et technologie médicale avancés