Mauna Kea Technologies : signe une performance dynamique en 2023

Le 25 janvier 2024 à 18:19

Mauna Kea Technologies publie un chiffre d’affaires de 10,5 millions d'euros en 2023, en hausse de 42% par rapport à 2022. L’inventeur de Cellvizio, plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser par minisonde et par aiguille souligne la croissance record des ventes de PPU (programme de paiement à l'utilisation) qui ont représenté 63% des ventes du quatrième trimestre : cette croissance est de 109% au 4e trimestre 2023, et de 57% sur l’année.



"Ce modèle offre une plus grande stabilité avec des revenus récurrents et réguliers, donne accès à un volume important de patients et génère un effet de levier opérationnel significatif à mesure que l'utilisation des systèmes augmente" souligne la société.

"Pour l'année 2023, la croissance a été principalement tirée par les États-Unis et la contribution de la coentreprise avec Tasly", souligne Mauna Kea.



"Avec un pipeline prometteur de nouveaux partenariats et le soutien continu de la communauté médicale internationale, je suis optimiste quant aux réalisations futures que nous réserve cette nouvelle année ", déclare le PDG Sacha Loiseau.