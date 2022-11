Mauna Kea : création d'une joint-venture en Chine avec Tasly

Mauna Kea Technologies annonce aujourd'hui avoir franchi une nouvelle étape clé dans son partenariat stratégique avec Tasly Pharmaceutical Group avec la création d'une joint-venture en Chine d'un capital de 35 millions d'euros, Tasly Mauna Kea Medical Engineering Technology Co. Ltd, une structure domiciliée dans la province chinoise de Zheijang.



Mauna Kea précise que cette joint-venture servira de plateforme commerciale exclusive pour étendre la portée du Cellvizio sur le marché intérieur chinois et lancera une plateforme dédiée aux applications neurochirurgicales dans le monde entier.



'Je suis enthousiasmé par la feuille de route de Cellvizio en Chine et par l'opportunité de bénéficier du réseau commercial de grande envergure de Tasly sur ce marché clé', a commenté Sacha Loiseau, président-directeur général de Mauna Kea Technologies.



