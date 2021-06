Mauna Kea : publication autour de la technologie Cellvizio

Mauna Kea Technologies, inventeur de Cellvizio, la plateforme multidisciplinaire d'endo-microscopie laser confocale par mini-sonde et par aiguille (nCLE),annonce aujourd'hui la publication dans la revue Thorax d'une étude prospective sur la nCLE comme outil de détection en temps réel du cancer du poumon.



L'article apporte des preuves supplémentaires que l'imagerie endo-microscopique avec Cellvizio des lésions périphériques suspectées d'être cancéreuses est faisable, sûre, et permet la détection en temps réel de la malignité à l'extrémité de l'aiguille avec une très grande précision.



'Cette étude apporte de nouvelles données cliniques très solides à notre évaluation formelle du marché de la pneumologie interventionnelle', a déclaré Robert L. Gershon, directeur général de Mauna Kea Technologies.





