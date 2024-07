Mauna Kea : objectifs maintenus, mais le titre chute

Le 26 juillet 2024 à 12:35

Le titre du fabricant de dispositifs médicaux Mauna Kea chute en Bourse ce vendredi en dépit de la confirmation de ses perspectives annuelles, qui paraissent toutefois difficiles à atteindre.



Le groupe français, à l'origine de la plateforme d'imagerie cellulaire in vivo en temps réel baptisée 'Cellvizio', a annoncé hier soir que ses ventes avaient chuté de 20% au cours du deuxième trimestre.



Sur l'ensemble des six premiers mois de l'année, ses revenus s'inscrivent en baisse de 19%.



Dans un communiqué, Mauna Kea explique que son activité sur le trimestre écoulé a été affectée par une base de comparaison défavorable, tout en précisant s'attendre à une accélération des ventes de systèmes sur le reste de l'année aux Etats-Unis.



Anticipant un rattrapage des ventes sur le second semestre, l'entreprise se montre confiante dans la réalisation de son objectif de croissance de plus de 20% du chiffre d'affaires en 2024.



Les investisseurs semblaient, eux, un peu plus sceptiques et l'action cédait près de 9% vendredi à la mi-journée, figurant parmi les lanternes rouges d'une marché parisien pourtant orienté en hausse.



