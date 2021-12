Mauna Kea : réalise un repositionnement stratégique

Mauna Kea Technologies annonce un repositionnement stratégique de l'organisation visant à améliorer l'efficacité opérationnelle, à rallonger son horizon de financement et à concentrer ses ressources sur les applications cliniques à plus fort potentiel de Cellvizio, notamment la pneumologie interventionnelle et l'imagerie moléculaire.



' La réorientation stratégique annoncée aujourd'hui vise un modèle d'exploitation plus efficace, garantit l'achèvement des programmes cliniques annoncés en matière de robotique endoluminale et de systèmes bronchoscopiques, et continuera d'assurer un soutien aux gastroentérologues qui utilisent Cellvizio pour améliorer le soin qu'ils prodiguent aux patients ' indique le groupe.



Robert Gershon a démissionné de son poste de Directeur Général et a quitté son poste de membre du Conseil d'administration, avec effet immédiat. Nicolas Bouvier, membre du comité exécutif depuis 2019, occupera le poste de Directeur Général par intérim jusqu'au recrutement d'un Directeur général permanent.



