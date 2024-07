Paris, le 19 juillet 2024

N°16-24

Evolution de la gouvernance

Nomination de Jaffee Suardin, Président du Conseil d'administration

Sur recommandation du Comité des nominations et des rémunérations, le Conseil d'administration, réuni le 17 juillet 2024, a coopté Jaffee Suardin en qualité d'administrateur et l'a nommé Président du Conseil d'administration en remplacement de John Anis pour la durée restant à courir de son mandat.

Le Conseil salue l'engagement et la contribution de John Anis dont l'expérience et les qualités humaines ont beaucoup apporté aux travaux du Conseil pendant toute la durée de son mandat.

Jaffee Suardin, actuellement Président Directeur de Pertamina Internasional EP, a évolué pendant 20 ans dans l'industrie pétrolière et gazière et également pendant 4 ans au Ministère de l'énergie et des ressources minières de la république indonésienne. Sa vision et son expérience seront des atouts pour le Groupe.

Olivier de Langavant, Directeur Général de Maurel & Prom a déclaré :

Je tiens à remercier John Anis pour sa contribution majeure et son soutien déterminant au développement de M&P. Je me réjouis de travailler avec Jaffee Suardin pour continuer à développer M&P. »

Jaffee Suardin, nouveau Président du Conseil d'administration de Maurel & Prom a déclaré :

Je suis très heureux de la confiance que m'accorde le Conseil. Je soutiendrai la direction pour qu'elle atteigne l'engagement de croissance durable de M&P et de création de valeur pour ses actionnaires, en s'appuyant sur les talents et l'implication des équipes de l'ensemble du groupe M&P. »

Cooptation de deux nouveaux administrateurs

Par ailleurs, le Conseil d'administration a pris acte, ce jour, de la démission de Harry Zen, administrateur et membre du Comité d'audit ainsi que de Daniel Purba, membre du Comité d'investissement et des risques et du Comité sustainability. Le Conseil a tenu à remercier Harry Zen et Daniel Purba pour leurs contributions aux travaux du Conseil et de ses comités.

Le Conseil d'administration a coopté Awang Lazuardi en qualité d'administrateur et l'a nommé membre du Comité sustainability et a coopté Bagus Rahadiansyah en qualité d'administrateur et l'a nommé membre du Comité d'audit et du Comité d'investissement et des risques.

Suite à ces cooptations la composition du Conseil continue de respecter les règles en matière d'indépendance et d'équilibre homme /femme.

