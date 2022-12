Maurel : Informations privilégiées / Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...)

Le seul actif (hors trésorerie) de Wentworth est sa participation (directe et indirecte) non exploitée de 31,94 % dans l'actif gazier de Mnazi Bay en Tanzanie. En tant que propriétaire

Selon les termes de l'Acquisition, qui sera soumise aux Conditions et certains autres termes figurant à l'Annexe 1 de l'Annonce 2.7 et à l'ensemble des termes et conditions qui figureront dans le «

2.7 du « City Code on Takeovers and Mergers » du Royaume-Uni (le « Code ») est publié simultanément au présent communiqué (le « Communiqué »).

Wentworth Resources plc (« Wentworth ») et Etablissements Maurel & Prom S.A. (« M&P ») annoncent aujourd'hui qu'ils sont parvenus à un accord sur les termes d'une acquisition recommandée de la totalité du capital social émis et à émettre de Wentworth par M&P (l'« Acquisition »). Un communiqué en anglais (l'« Annonce 2.7 ») établi conformément à la Règle

M&P est une société pétrolière et gazière indépendante, cotée sur le marché d'Euronext Paris et spécialisée dans l'exploration et la production en Afrique et en Amérique latine, avec ses principaux actifs au Gabon, en Tanzanie, au Nigeria, en Angola et au Venezuela, . M&P dispose d'une expérience technique et opérationnelle significative, avec plus de 700 salariés à travers le monde supervisant les 171 Mbep de réserves prouvées et probables (2P) de M&P et une production de 25.359 bep/j.

majoritaire et opérateur de l'actif gazier de Mnazi Bay, M&P a une bonne connaissance et compréhension de la valeur de l'actif de Mnazi Bay et, par conséquent, de Wentworth. En tant qu'associés de cet actif, M&P et Wentworth ont une relation existante depuis plusieurs années.

L'Acquisition sera soumise aux Conditions et à certains autres termes de l'Acquisition figurant à l'Annexe 1 de l'Annonce 2.7 et à l'ensemble des termes et conditions qui figureront

M&P est l'opérateur et le propriétaire majoritaire de notre unique actif, Mnazi Bay, et nous croyons que ce rapprochement logique est dans le meilleur intérêt de nos actionnaires, des parties prenantes et de la Tanzanie. Wentworth travaillera dorénavant avec les parties prenantes locales pour aider M&P à obtenir les autorisations règlementaires requises dans les meilleurs délais et de parvenir à ce formidable résultat pour nos actionnaires. »

En tant qu'opérateur du projet gazier de Mnazi Bay, augmenter notre participation par l'acquisition de Wentworth constitue une étape logique et reflète notre stratégie de maximiser la valeur des actifs existants. Mnazi Bay est un projet important pour M&P and nous nous attacherons à ce qu'il continue d'avoir un impact positif, aidant la Tanzanie à répondre à sa demande énergétique croissante et permettant un développement local. Nous sommes heureux d'avoir trouvé un accord sur une valeur équitable avec Wentworth et fournirons des nouvelles quant à la progression du processus d'acquisition en temps voulu.

Ce Communiqué est diffusé à titre d'information uniquement et n'a pas pour objet ni ne constitue, même en partie, une offre, une invitation ou une sollicitation en vue d'une offre ou d'une invitation d'acheter, d'acquérir, de souscrire, de vendre ou de disposer de tout titre financier ou une sollicitation de vote ou d'approbation dans toute juridiction pour les besoins de Wentworth ou autrement, et il n'y aura aucune vente, émission ou cession de titres financiers émis par Wentworth dans toute juridiction où cela constituerait une violation des lois applicables.

Herbert Smith Freehills LLP agit en tant que conseil juridique de M&P en droit anglais dans le cadre de l'Acquisition. Ashurst LLP agit en tant que conseil juridique de Wentworth en droit anglais dans le cadre de l'Acquisition. M&P et Wentworth ont engagés respectivement Ogier (Jersey) LLP et Carey Olsen Jersey LLP en tant que conseils juridiques à Jersey.

Note 1 : Ce qui reflète essentiellement sa participation indirecte dans l'actif de Mnazi Bay à travers la filiale qu'elle détient intégralement (pour 25,4 % de l'actif de Mnazi Bay) et CMBL (pour 6,54 %), ainsi que les dépenses administratives et autres frais généraux.

L'Acquisition sera mise en œuvre uniquement conformément aux termes du « Scheme Document » (ou, dans le cas où l'Acquisition serait mise en œuvre par le biais d'une Offre Publique d'Acquisition, l'« Offer Document »), qui, avec les Formulaires de Procuration, incluront l'intégralité des termes et conditions de l'Acquisition, y compris concernant les modalités de vote. Toute décision des Actionnaires Wentworth concernant l'Acquisition, ou toute autre réponse à celle-ci (y compris tout vote concernant les résolutions visant à approuver l'Acquisition, le « Scheme » ou les questions connexes), ne devrait être faite que sur la base des informations contenues dans le « Scheme Document » (ou, si l'Acquisition est mise en œuvre par le biais d'une Offre Publique d'Acquisition, l' « Offer Document »).

Veuillez noter que les adresses, les adresses électroniques et certaines autres informations fournies par les Actionnaires Wentworth, les personnes ayant des droits d'information et d'autres personnes concernées dans le cadre de la réception de communications de Wentworth, peuvent être fournies

M&P pendant la période d'offre, comme l'exige la Section 4 de l'Annexe 4 du Code.

Avis importants concernant les Conseils Financiers

H&P Advisory Limited (« Hannam & Partners »), qui est agréé et régulé par la Financial Conduct Authority au Royaume-Uni, agit uniquement pour le compte de M&P dans le cadre de l'Acquisition et n'acceptera aucune responsabilité vis-à-vis de quiconque à l'exception de M&P que ce soit au titre des protections fournies aux clients de Hannam & Partners ou des conseils fournis dans le cadre de l'Acquisition. Ni Hannam & Partners, ni ses filiales, succursales ou affiliés n'accepteront de devoir, de responsabilité ou d'obligation quelconque (que ce soit directement ou indirectement, de manière contractuelle, délictuelle ou en vertu de la loi ou autrement) à l'égard de toute personne qui n'est pas un client de Hannam & Partners dans le cadre du présent Communiqué, ainsi que de toute affirmation contenue dans les présentes ou autrement.

Stifel Nicolaus Europe Limited (« Stifel »), qui est agréé et régulé par la Financial Conduct Authority au Royaume-Uni, agit en tant que conseil financier, « nominated adviser » et « corporate broker » uniquement pour le compte de Wentworth dans le cadre des sujets mentionnés dans le présent Communiqué et l'Annonce 2.7 et n'acceptera aucune responsabilité vis-à-vis de quiconque à l'exception de Wentworth que ce soit au titre des protections fournies à ses clients ou des conseils fournis dans le cadre des sujets mentionnés dans le présent Communiqué ou l'Annonce 2.7. Ni Stifel, ni aucun de ses affiliés n'accepteront de devoir, de responsabilité ou d'obligation quelconque (que ce soit directement ou indirectement, de manière contractuelle, délictuelle ou en vertu de la loi ou autrement) à l'égard de toute personne qui n'est pas un client de Stifel dans le cadre du présent Communiqué, ainsi que de toute affirmation contenue dans les présentes ou autrement.

Peel Hunt LLP (« Peel Hunt »), qui est agréé et régulé par la Financial Conduct Authority au Royaume-Uni, agit en tant « corporate broker » uniquement pour le compte de Wentworth dans le cadre des sujets mentionnés dans le présent Communiqué et l'Annonce 2.7 et n'acceptera aucune responsabilité vis-à-vis de quiconque à l'exception de Wentworth que ce soit au titre des protections fournies à ses clients ou des conseils fournis dans le cadre des sujets mentionnés dans le présent Communiqué. Ni Peel Hunt, ni aucun de ses affiliés n'accepteront de devoir, de responsabilité ou d'obligation quelconque (que ce soit directement ou indirectement, de manière contractuelle, délictuelle ou en vertu de la loi ou autrement) à l'égard de toute personne qui n'est pas un client de Peel Hunt dans le cadre du présent Communiqué, ainsi que de toute affirmation contenue dans les présentes ou autrement.

Juridictions restreintes

La diffusion, la publication ou la distribution de ce Communiqué dans ou vers des juridictions autres que le Royaume-Uni ou Jersey, et l'accès à l'Acquisition aux résidents, citoyens ou ressortissants de juridictions autres que le Royaume-Uni et Jersey, peut être restreinte par la loi. En conséquence, les personnes qui sont soumises aux lois d'une juridiction autre que le Royaume-Uni ou Jersey doivent se renseigner sur toutes exigences légales ou réglementaires applicables et les respecter. En particulier, la capacité pour des personnes ne résidant pas au Royaume-Uni ou Jersey d'accepter ou de faire accepter l'Acquisition (lorsqu'elle se réalise) pourrait être affectée par les lois de la juridiction concernée où elles résident. Tout manquement aux restrictions applicables peut constituer une violation de la règlementation boursière d'une telle juridiction. Dans toute la mesure permise par les lois applicables, les sociétés et les personnes impliquées dans l'Acquisition déclinent toute responsabilité en cas de violation de ces restrictions par toute personne. Ce Communiqué a été

5