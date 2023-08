Transaction financée par une augmentation du prêt bancaire actuel de M&P (183 M$) et par un prêt d'acquisition d'un an (jusqu'à 750 M$) obtenu à des conditions favorables grâce au soutien de Pertamina, actionnaire majoritaire de M&P

Établissements Maurel & Prom S.A. (« M&P », le « Groupe ») a le plaisir d'annoncer qu'à l'issue d'un processus de vente, son Conseil d'administration a autorisé la signature d'un contrat d'achat d'actions (« SPA ») avec Carlyle International Energy Partners (« Carlyle ») pour l'acquisition de 100 % des actions d'Assala Energy Holdings Ltd. et de toutes ses filiales (« Assala ») détentrices de tout le portefeuille d'actifs de production (« upstream »), de transport et de stockage de brut (« midstream ») au Gabon (la « Transaction »).

Olivier de Langavant, directeur général de M&P, a déclaré : « L'acquisition d'Assala représente une étape majeure pour M&P. La combinaison de nos portefeuilles permet au Groupe de disposer d'une large base d'actifs opérés onshore à longue durée de vie et à faible coût, offrant une visibilité à long terme et un potentiel de développement considérable, dans un pays stable où M&P opère depuis plus de quinze ans. Le management d'Assala a fait un travail remarquable en redéveloppant les actifs acquis auprès de Shell en 2017, et M&P entend continuer dans cette lancée grâce au soutien continu du personnel des sociétés rassemblées. Grâce au soutien de notre actionnaire majoritaire Pertamina, nous pouvons bénéficier de conditions de financement avantageuses pour cette acquisition, ce qui permet d'améliorer davantage la création de valeur au profit de tous nos actionnaires. »

Dans le cadre de la Transaction, Morgan Stanley, Hannam & Partners et Mandiri Sekuritas sont intervenus comme conseils financiers de M&P. Herbert Smith Freehills Paris LLP a agi en tant que conseil juridique de M&P pour la Transaction, et Bracewell LLP en tant que conseil juridique de M&P pour le financement de la Transaction.

La Transaction reste soumise à diverses approbations, notamment celles de la République du Gabon et de la CEMAC (Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale) en matière de contrôle des fusions. La finalisation de la Transaction est prévue entre le quatrième trimestre 2023 et le premier trimestre 2024.

De nouvelles annonces seront faites le moment venu.

Aperçu de la transaction

Les actifs d'Assala sont fortement complémentaires des activités de M&P au Gabon et la combinaison permettra d'importantes optimisations opérationnelles et financières. Les actifs acquis sont stratégiquement situés à proximité des actifs existants de M&P au Gabon, et les infrastructures de transport et de stockage acquises incluent notamment le terminal pétrolier de Gamba et les pipelines qui y sont raccordés, qui permettront à M&P de contrôler le transport et la distribution de l'ensemble de sa production dans le pays. M&P et Assala opèrent la quasi-totalité de leur production pétrolière, ce qui permettra d'optimiser les opérations et les coûts au sein du portefeuille combiné.

Assala a produit 40,7 kb/j en part consolidée au cours du premier semestre 2023, avec des réserves 2P en part consolidée estimées par M&P à 97 Mb au 31 décembre 2022. Grâce à la Transaction, M&P atteindra une masse critique avec une production proforma en part consolidée de 67,8 kbep/j pour le Groupe (dont 64,4 kbep/j opérés) au premier semestre 2023, dont 56,5 kbep/j au Gabon.

Au terme de la Transaction, M&P deviendra un opérateur onshore de premier plan au Gabon grâce notamment à :

Une production onshore diversifiée et à faible coût, répartie sur neuf sites, avec plus de 99% de production opérée ;

Un potentiel d'accroissement des réserves grâce à des opportunités d'exploration et d'appréciation ;

Page 2 sur 6