Maurel & Prom : +68% de ventes consolidées sur 9 mois

Données financières EUR USD CA 2022 644 M 630 M - Résultat net 2022 221 M 216 M - Dette nette 2022 252 M 246 M - PER 2022 4,46x Rendement 2022 4,93% Capitalisation 838 M 820 M - VE / CA 2022 1,69x VE / CA 2023 1,86x Nbr Employés 595 Flottant - Tendances analyse technique MAUREL Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Haussière Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 3 Dernier Cours de Clôture 4,24 € Objectif de cours Moyen 4,25 € Ecart / Objectif Moyen 0,24% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Olivier Cleret de Langavant Chief Executive Officer Patrick Deygas Chief Financial Officer John Anis Chairman Jean-Philippe Hagry Chief Operating Officer & Technical Director Roman A. Gozalo Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) MAUREL 85.96% 820 CHEVRON CORPORATION 43.16% 318 514 CONOCOPHILLIPS 67.79% 150 078 EOG RESOURCES, INC. 46.43% 72 664 OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION 133.80% 62 965 CNOOC LIMITED 23.16% 59 962