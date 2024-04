Regulatory News:

Les actionnaires de la société Établissements Maurel & Prom S.A. (Paris:MAU) (la "Société") sont avisés qu'une assemblée générale ordinaire se tiendra, sur première convocation, le mardi 28 mai 2024, à 10 heures, 9 avenue Hoche, 75008 Paris, France.

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires

Un avis de réunion a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (« BALO ») du 10 avril 2024 et contient l'ordre du jour et les projets de résolutions qui seront soumis à l’Assemblée Générale. Ce document ainsi que le rapport du Conseil d'administration y afférent peuvent être consultés sur le site Internet de la Société (www.maureletprom.fr, rubrique « Investisseurs », puis « Assemblée Générale 2024 »).

Les documents préparatoires à l’assemblée générale visés par l’article R. 22-10-23 du Code de commerce pourront être consultés sur le site Internet de la Société à l’adresse indiquée ci-dessus dans les délais prévus par la réglementation applicable. En outre, les documents préparatoires à l’Assemblée Générale visés aux articles L. 225-115, L. 225-116 et R. 225-83 du Code de commerce pourront être consultés, dans les délais prévus par la réglementation applicable, au siège social de la Société (51, rue d’Anjou, 75008 Paris).

À compter de la publication de l’avis de convocation, les actionnaires pourront demander à la Société de leur adresser les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce, jusqu'au cinquième jour inclusivement avant l’Assemblée Générale soit jusqu’au mercredi 22 mai 2024, de préférence par voie électronique à l’adresse suivante : ir@maureletprom.fr (ou par courrier à la Société, au siège social 51, rue d’Anjou – 75008 Paris ou par simple demande adressée à Uptevia, Service Assemblées Générales, 90 – 110 Esplanade du Général de Gaulle, 92931 Paris La Défense Cedex). Il est rappelé que les actionnaires au porteur devront justifier de cette qualité par la transmission d'une attestation d'inscription en compte délivré par leur intermédiaire financier habilité.

Enfin, il est rappelé que toute personne justifiant de sa qualité d’actionnaire peut assister en personne à l’Assemblée, voter par internet via la plateforme VOTACCESS préalablement à l’assemblée générale ; voter par correspondance par voie postale ou voter par procuration au Président de l’assemblée générale ou à un tiers. Les modalités de participation à l’Assemblée sont notamment décrites dans l'avis de réunion de l’Assemblée qui a été publié au BALO. Ce document est disponible sur le site Internet de la Société (www.maureletprom.fr, rubrique « Investisseurs », puis « Assemblée Générale 2024 »).

