Maurel : & Prom, Saint-Gobain, Vallourec... les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris

Le 01 mars 2024 à 08:59 Partager

Abionyx Pharma

Abionyx Pharma enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 4,64 millions d'euros pour l'exercice 2023 contre 5,25 millions d'euros en 2022. Sa trésorerie s'élève à 4,1 millions d'euros au 31 décembre 2023 contre 4,04 millions d'euros en 2022. Concernant l'activité biotech consacrée à la découverte et au développement de thérapies innovantes visant à améliorer la vie des patients, la société n'a généré aucun chiffre d'affaires sur cet exercice.



Affluent Medical

Affluent Medical présente des résultats positifs sur la valeur ajoutée clinique d'Epygon, son dispositif médical dédié au remplacement de la valve mitrale chez les patients souffrant d'insuffisance mitrale. La medtech spécialiste de l'industrialisation de prothèses médicales innovantes signale qu'un article sur la réussite de la première implantation chez l'homme de sa valve mitrale transcathéter Epygon a été publié dans la prestigieuse revue américaine "Journal of the American College of Cardiology : Cardiovascular Interventions".



Boa Concept

Conformément à ses anticipations et à ses annonces, Boa Concept a vécu une année de transition. Dans un contexte géopolitique complexe et une économie inflationniste, le marché a connu un ralentissement de sa croissance qui, sans surprise, s'est répercuté sur le chiffre d'affaires de la société. Elle clôture son année 2023 à 16 millions d'euros en retrait par rapport à 2022 (20,1 millions d'euros). Boa Concept publiera le 23 avril prochain ses résultats annuels 2023.



Bonduelle

Sur ce premier semestre de l'exercice 2023-2024, le groupe Bonduelle affiche un résultat opérationnel courant de 38,5 millions d'euros à taux de change courants et de 50,5 millions d'euros à taux de change constants. Celui-ci s'affichait à 43,1 millions d'euros il y a un an à la même période. "Cela correspond à une progression de +17,1% du résultat opérationnel courant soit une marge opérationnelle courante de 3,9% en données comparables et 3,2% en données publiées", explique Bonduelle. Le résultat net de l'ensemble consolidé du groupe sur ce premier semestre s'établit à 4,5 millions d'euros.



Forvia

Forvia a placé avec succès une émission obligataire senior d'un montant d'un milliard d'euros, dont 500 millions d'euros à échéance juin 2029 au taux de 5,125% et 500 millions d'euros à échéance juin 2031 au taux de 5,50%. Compte tenu des couvertures de taux conclues en décembre 2023 et janvier 2024, le rendement économique des nouvelles obligations pour Forvia s'élève à 4,96% pour les obligations 2029 et à 5,37% pour les obligations 2031 (sur une base non IFRS).



Maisons du Monde

Maisons du Monde annonce la nomination de Denis Lamoureux en tant que directeur administratif et financier du groupe. Il prendra ses fonctions le 4 mars prochain et rejoindra le comité exécutif. Gilles Lemaire, directeur du contrôle de gestion, qui assurait l'interim de la fonction finance depuis le 1er septembre 2023, est nommé directeur administratif et financier adjoint. Denis Lamoureux était pendant six ans à la tête de la direction financière de Lacoste.



Maurel & Prom

Le chiffre d'affaires consolidé pour l'année 2023 de Maurel & Prom s'élève à 682 millions de dollars, en légère augmentation par rapport à l'exercice 2022 (676 millions de dollars), malgré une baisse marquée du prix de vente moyen de l'huile, qui s'élève à 79,3 dollars/baril en 2023 contre 97,8 dollar/baril en 2022. L'excédent brut d'exploitation (EBITDA) s'établit à 359 millions de dollars, en baisse de 19% par rapport à l'exercice précédent (443 millions de dollars). Le résultat net consolidé en 2023 s'élève à 242 millions de dollars, en hausse de 18% par rapport à 2022 (206 millions).



Saint-Gobain

En 2023, Saint-Gobain affiche un résultat net de l'ensemble consolidé part du groupe en recul de 11,1% à 2,66 milliards d’euros. Sur cette période, son chiffre d’affaires et produits accessoires a baissé de 6,4% à 47,9 milliards d'euros. Le groupe souligne que sa marge d’exploitation a par contre progressé à 11% et qu’il enregistre un record de cash flow libre à 3,9 milliards d’euros. Le Conseil d'administration a décidé de proposer à l'Assemblée générale du 6 juin 2024 la distribution en espèces d'un dividende en hausse de +5% à 2,10 euros par action pour 2023 (contre 2 euros en 2022).



Spineway

Spineway annonce la finalisation de l'opération de regroupement de ses actions par échange de 1 action nouvelle de 4 euros de valeur nominale contre 2 000 actions anciennes de 0,002 euro de valeur nominale. Cette opération réalisée sur décision des actionnaires de la société réunis en assemblée générale extraordinaire le 10 novembre 2023, a pris effet le 27 février 2024.



Valeo

Valeo affirme avoir atteint ses objectifs en 2023, avec une marge d'EBITDA et une marge opérationnelle à respectivement 12% et 3,8% du chiffre d’affaires. Le chiffre d’affaires de l’équipementier automobile atteint 22 milliards d’euros, en hausse de 11% à périmètre et taux de change constants en base retraitée. Le cash flow libre ressort à 379 millions d’euros et un dividende de 0,40 euro par action sera soumis au vote de la prochaine Assemblée générale. Valeo fait état de prises de commandes à 34,9 milliards d’euros qui valident les perspectives de croissance du groupe.



Vallourec

En 2023, Vallourec a enregistré un chiffre d'affaires de 5,11 milliards d'euros, en progression de 5% par rapport à 2022 (+6% à taux de change constants). La hausse des revenus du groupe reflète un effet volume de -14 % du fait principalement de moindres livraisons du segment Industrie en Europe. En 2023, le résultat brut d'exploitation s'est élevé à 1,19 milliard d'euros, soit une marge de 23,4% du chiffre d'affaires, contre 715 millions d'euros et une marge de 14.6% du chiffre d'affaires en 2022.