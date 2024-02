Maurel & Prom : droit de préemption exercé par GOC sur Assala

Maurel & Prom (M&P) fait part de l'exercice par Gabon Oil Company (GOC), le 15 février, de son droit de préemption souverain sur l'acquisition d'Assala, rendant ainsi sans objet le contrat d'achat d'actions signé le 15 août dernier par M&P.



'M&P confirme et réitère sa volonté de demeurer un partenaire de confiance de la République du Gabon, comme en témoigne sa présence et l'ensemble de ses projets dans le pays depuis maintenant près de 20 ans', déclare la compagnie pétrolière.



Revendiquant une situation financière très saine, M&P se dit actuellement dans une phase de développement importante, marquée notamment par le redémarrage en cours de ses activités au Venezuela.



