Maurel & Prom : les semestriels pâtissent des cours du brut

Aujourd'hui à 10:08 Partager

Maurel & Prom a publié vendredi des résultats semestriels lourdement impactés par la baisse des prix du brut, tout en mettant en évidence son 'excellente santé opérationnelle et financière'.



Sur les six premiers mois de l'année, le groupe pétrolier a vu son résultat opérationnel chuter de 54% à 93 millions d'euros, sur la base d'un chiffre d'affaires en diminution de 16% à 299 millions d'euros.



Dans son communiqué, M&P souligne que ce repli s'inscrit en ligne avec la baisse du prix de vente moyen de l'huile, passé de 105 dollars le baril à 74,8 dollars en un an, soit une chute de 29%.



Son résultat net s'est établi à 53 millions d'euros, contre 138 millions d'euros un an plus tôt, soit une baisse de 62%.



A fin juin, la trésorerie de Maurel & Prom ressortait à 137 millions d'euros, contre 138 millions fin 2022, un chiffre qui exclut la somme de 81 millions d'euros placée sur compte-séquestre dans le cadre de l'offre sur le britannique Wentworth Resources.



Cité dans le communiqué, le directeur général Olivier de Langavant, met en avant l''excellente santé opérationnelle et financière' de son groupe.



'La production augmente, les coûts restent maitrisés malgré l'inflation importante qui touche le secteur', souligne-t-il.



Suite à ces annonces, le titre Maurel & Prom décrochait pourtant de presque 14% vendredi matin à la Bourse de Paris, signant l'une des plus fortes baisses du marché.



Avant la publication de ses résultats semestriels, le titre Maurel & Prom affichait une hausse de 7% depuis le début de l'année pour une capitalisation qui atteint 736,6 millions d'euros.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.