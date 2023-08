Maurel & Prom : signature du contrat d'achat d'actions pour l'acquisition d'Assala

Maurel & Prom S.A. annonce qu'à l'issue d'un processus de vente, son Conseil d'administration a autorisé la signature d'un contrat d'achat d'actions avec Carlyle International Energy Partners pour l'acquisition de 100 % des actions d'Assala Energy Holdings Ltd. et de toutes ses filiales détentrices de tout le portefeuille d'actifs de productio, de transport et de stockage de brut au Gabon.