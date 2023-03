Maurel : Rapports financiers et d'audit annuels / Rapport financier annuel

Édito

La forte génération de cash flow nous a permis de poursuivre notre politique

d'allocation du capital : désendettement, croissance, et distribution. »

John ANIS, Président du Conseil d'administration

Chers actionnaires,

Alors que l'exercice 2021 semblait amorcer un retour à la normale après deux années marquées par la pandémie de Covid-19, les premiers mois de 2022 ont vu la guerre en Ukraine bouleverser ce nouvel équilibre. La volatilité engendrée par cet évènement majeur a fortement affecté le secteur énergétique en propulsant les prix du brut à des niveaux qui n'avaient pas été atteints depuis près de 10 ans, et avec un impact encore plus important sur le marché du gaz.

Dans ce contexte, avec une production stable au niveau du Groupe (25 584 bep/j en part M&P), la performance financière du Groupe est à nouveau en forte hausse, avec un prix de vente moyen de l'huile de 98 $/b pour l'exercice 2022, en augmentation de 35% par rapport à 2021.

Cette hausse généralisée du coût de l'énergie a néanmoins entrainé une importante inflation, dont les premiers effets sur nos coûts d'exploitation ont commencé à être perceptibles au second semestre 2022. Cependant, notre discipline opération- nelle et financière nous a permis de limiter ce phénomène. Nos dépenses d'exploitation et d'administration sont au plus bas depuis ces dernières années, et les économies cumulatives réalisées dans ce domaine depuis trois ans atteignent désormais plus de 100 M$. En conséquence, l'EBITDA du Groupe s'élève à 443 M$, en hausse de 58%, et le résultat net atteint quant à lui 206 M$, soit une amélioration de 71%.

La forte génération de cash flow qui en résulte (366 M$ de flux de trésorerie généré par les opérations) nous a permis de poursuivre notre politique d'allocation du capital : désendette- ment, croissance, et distribution.

La dette nette du Groupe est à nouveau en forte baisse et s'établit désormais à 200 M$ à fin 2022, contre 343 M$ un an plus tôt. L'exercice 2022 a vu le refinancement de notre dette, dont le montant brut est de 337 M$ au 31 décembre 2022, pour une durée de six ans et à des conditions favorables.

Ce désendettement ne s'est pas fait au détriment du dévelop- pement de notre activité. Le Groupe a poursuivi les investis- sements sur ses propres actifs, tant pour le développement des actifs en production que pour l'exploration. Sur ce dernier point, le forage des deux puits d'exploration réalisés en Colom- bie entre novembre 2022 et février 2023 n'a malheureusement pas permis la découverte d'hydrocarbures commerciaux. Nous conservons néanmoins de multiples opportunités d'exploration, en Colombie comme dans d'autres pays.