Au titre du contrat de liquidité confié par la société Etablissements Maurel & Prom (Paris:MAU) à Kepler Cheuvreux, à la date du 30 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 67 664 titres

- 979 142,60 € en espèces

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 1 497

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 1 478

- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 660 501 titres pour 3 822 170,71 €

- Volume échangé sur le semestre à la vente : 664 352 titres pour 3 892 353,60 €

Il est rappelé :

que lors du dernier bilan du 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 71 515 titres

- 890 644,93 € en espèces

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 2 027

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 2 250

- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 1 009 189 titres pour 5 108 909,50 €

- Volume échangé sur le semestre à la vente : 1 061 110 titres pour 5 302 013,70 €

que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 117 899 titres

- 671 391,40 € en espèces

La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

Achats Ventes Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux en EUR Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux en EUR Total 1 497 660 501 3 822 170,71 1 478 664 352 3 892 353,60 02/01/2024 67 35 000 201 250,00 - - - 03/01/2024 28 16 000 87 200,00 25 16 000 88 160,00 04/01/2024 - - - 16 18 027 103 655,25 05/01/2024 17 11 000 61 600,00 2 1 000 5 610,00 08/01/2024 36 15 813 85 548,33 - - - 09/01/2024 6 4 000 21 080,00 2 1 000 5 300,00 10/01/2024 15 4 000 20 800,00 1 1 000 5 260,00 11/01/2024 5 4 000 20 600,00 8 4 000 20 920,00 12/01/2024 - - - 12 4 000 20 920,00 15/01/2024 - - - 23 5 377 28 444,33 16/01/2024 3 2 000 10 540,00 27 12 295 66 638,90 17/01/2024 14 7 000 36 960,00 11 5 000 26 700,00 18/01/2024 6 4 000 21 160,00 - - - 19/01/2024 2 2 000 10 660,00 16 6 000 32 280,00 22/01/2024 - - - 6 2 201 11 907,41 23/01/2024 3 1 000 5 380,00 4 2 799 15 282,54 24/01/2024 11 6 248 33 614,24 28 7 152 38 763,84 25/01/2024 - - - 32 23 848 134 979,68 26/01/2024 11 4 000 21 880,00 - - - 29/01/2024 - - - 16 10 000 57 100,00 30/01/2024 6 5 000 27 900,00 - - - 31/01/2024 11 5 000 27 800,00 - - - 01/02/2024 23 9 000 48 870,00 2 1 000 5 480,00 02/02/2024 17 7 752 41 163,12 3 2 000 10 620,00 05/02/2024 23 7 000 36 330,00 8 7 000 36 890,00 07/02/2024 16 7 000 36 400,00 - - - 08/02/2024 6 4 000 20 520,00 13 3 000 15 600,00 09/02/2024 - - - 21 6 000 31 740,00 12/02/2024 8 5 000 26 450,00 43 15 000 80 400,00 13/02/2024 14 8 000 43 040,00 17 6 009 32 448,60 14/02/2024 11 3 142 16 809,70 4 2 000 10 780,00 15/02/2024 1 999 5 334,66 17 8 991 49 090,86 16/02/2024 60 32 859 172 181,16 8 5 000 27 800,00 19/02/2024 36 16 000 79 520,00 22 12 000 60 240,00 20/02/2024 19 4 443 21 992,85 6 4 000 20 080,00 21/02/2024 7 2 557 12 478,16 18 6 000 29 940,00 22/02/2024 - - - 10 5 000 25 300,00 23/02/2024 7 3 141 15 579,36 - - -

Ce document peut contenir des prévisions concernant la situation financière, les résultats, les activités et la stratégie industrielle de Maurel & Prom. Par leur nature même, les prévisions comportent des risques et des incertitudes dans la mesure où elles se fondent sur des évènements ou des circonstances dont la réalisation future n’est pas certaine. Ces prévisions sont effectuées sur la base d’hypothèses que nous considérons comme raisonnables, mais qui pourraient néanmoins s’avérer inexactes et qui sont tributaires de certains facteurs de risques tels que les variations du cours du brut, les variations des taux de change, les incertitudes liées à l’évaluation de nos réserves de pétrole, les taux effectifs de production de pétrole ainsi que les coûts associés, les problèmes opérationnels, la stabilité politique, les réformes législatives et réglementaires ou encore les guerres, actes de terrorisme ou sabotages.

Maurel & Prom est cotée sur Euronext Paris

SBF 120 – CAC Mid 60 – CAC Mid & Small – CAC All-Tradable – Eligible PEA-PME et SRD

Isin FR0000051070 / Bloomberg MAU.FP / Reuters MAUP.PA

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240702314618/fr/