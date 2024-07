Maurel et Prom : évolution de sa gouvernance

Le conseil d’administration de Maurel et Prom a coopté Jaffee Suardin en qualité d’administrateur et l’a nommé président du conseil d’administration en remplacement de John Anis pour la durée restant à courir de son mandat. Jaffee Suardin, actuellement président directeur de Pertamina Internasional EP, a évolué pendant 20 ans dans l’industrie pétrolière et gazière et également pendant 4 ans au Ministère de l’énergie et des ressources minières de la république indonésienne.



Par ailleurs, le conseil d'administration a pris acte de la démission de Harry Zen, administrateur et membre du Comité d'audit ainsi que de Daniel Purba, membre du Comité d'investissement et des risques et du Comité sustainability.