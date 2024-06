Maven Income & Growth VCT PLC - venture capital trust - Maven Income and Growth VCT PLC, Maven Income and Growth VCT 3 PLC, Maven Income and Growth VCT 4 PLC et Maven Income and Growth VCT 5 PLC annoncent leur intention de lever 40 millions de livres sterling. Cette levée se fera par le biais d'offres de souscription d'actions nouvelles. Chaque société lèvera jusqu'à 10 millions de livres sterling, y compris une facilité de surallocation jusqu'à 5 millions de livres sterling. Les actions seront émises au cours des exercices fiscaux 2024/25 et 2025/26. "Après avoir examiné les réserves de trésorerie actuelles des sociétés et les montants qu'il est prévu de lever dans le cadre des offres, les conseils d'administration sont convaincus que, compte tenu de la solidité de la réserve actuelle d'opportunités d'investissement, le gestionnaire des sociétés, Maven Capital Partners UK LLP, continuera à être en mesure d'identifier et de réaliser des transactions éligibles au VCT conformément à la stratégie d'investissement de chaque société", déclarent les sociétés.

Cours actuel de l'action : 37,00 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 7,5

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

