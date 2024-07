Maven Income and Growth VCT 5 PLC est un fonds de capital-risque (VCT) basé au Royaume-Uni. L'objectif d'investissement de la société est de réaliser une appréciation du capital à long terme et de générer des revenus pour les actionnaires. La société se concentre sur l'investissement de la majorité de ses fonds dans un portefeuille diversifié d'actions et de titres de petites sociétés non cotées du Royaume-Uni et de sociétés de l'Alternative Investment Market (AIM)/Aquis Stock Exchange (AQSE), qui répondent aux critères d'investissements éligibles au VCT. La société investit dans divers secteurs, notamment les logiciels et la technologie, l'industrie et l'ingénierie, les services aux entreprises, les produits pharmaceutiques, la biotechnologie et les soins de santé, la technologie du marketing et de la publicité, et la technologie de l'apprentissage et du développement/recrutement. Le gestionnaire d'investissement de la société est Maven Capital Partners UK LLP.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds