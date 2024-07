Maven Income and Growth VCT 3 PLC est un fonds de capital-risque basé au Royaume-Uni. L'objectif de la société est de réaliser une appréciation du capital à long terme et de générer des revenus pour les actionnaires. Le portefeuille d'investissements de la société couvre divers secteurs, notamment la technologie, l'industrie et l'ingénierie, les services et les soins de santé. Le portefeuille d'investissement de la société se compose de différents types de fonds, notamment Private Equity, NPIF Maven Equity Finance, MEIF Maven Debt Finance, Finance Durham Fund, Northeast Development Capital Fund et d'autres. Le gestionnaire des investissements de la société est Maven Capital Partners UK LLP.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds