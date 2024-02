Mawana Sugars Limited est une société basée en Inde, qui est engagée dans la fabrication et la commercialisation de sucre, d'éthanol, et la cogénération d'énergie dans ses unités. Les segments de la société comprennent le sucre, l'électricité, les produits chimiques et la distillerie. Elle produit du sucre blanc de plantation, du sucre raffiné, des sucres spéciaux et du sucre de qualité IP pour le segment pharmaceutique. Elle est engagée dans la fabrication d'éthanol anhydre et hydraté à partir de mélasse par une usine ayant une capacité de production de 120000 litres par jour, à Nanglamal (Meerut). L'usine est capable de produire de l'alcool rectifié, de l'alcool dénaturé et de l'éthanol carburant. Son installation de bio-compostage produit environ 3000 tonnes métriques de fumier organique par mois. La société dispose d'installations de cogénération dans ses unités de sucre de Mawana et Nanglamal. L'usine produit de l'énergie verte en utilisant la bagasse produite comme résidu du traitement du sucre de canne.

Secteur Transformation des aliments