Mawson Gold Limited a annoncé la nomination de M. Neil MacRae en tant que nouvel administrateur indépendant de Mawson, avec effet immédiat. M. MacRae est un professionnel des marchés financiers qui compte 29 ans d'expérience dans les relations avec les investisseurs, le commerce des matières premières et le développement d'entreprise au sein de l'industrie minière mondiale. Neil est titulaire d'une licence en arts de l'université de Calgary et a commencé sa carrière en 1994 chez Mitsui & Co.

(Canada) Ltd. Au fil des ans, Neil a occupé divers postes de gestion et de relations avec les investisseurs dans des entreprises telles que First Majestic Silver Corp, Sherwood Copper Corp (fusionnée avec Capstone en 2008), Farallon Mining Ltd. (vendue à Nyrstar en 2011), NovaGold Resources Inc. et Santacruz Silver Mining Ltd. La société annonce également la démission de M. John Jentz en tant qu'administrateur de la société, avec effet immédiat, pour des raisons personnelles. Le conseil d'administration remercie M. Jentz pour ses nombreuses contributions et lui souhaite bonne chance.