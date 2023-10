Mawson Infrastructure Group Inc. annonce un accord de colocation avec Consensus Technology Group LLC

Mawson Infrastructure Group Inc. a annoncé la signature d'un accord de colocation entre une filiale en propriété exclusive de Mawson et une filiale en propriété exclusive de Consensus Technology Group LLC ("Consensus"). Mawson fournira à Consensus des services de colocation pour environ 15 876 mineurs Bitmain Antminer S19 XP ou environ 50 MW dans les installations de Mawson à Midland, en Pennsylvanie. L'entente de colocation conclue entre le chef de la direction de Mawson et le chef de la direction de Consensus le 12 octobre 2023 comprend les éléments suivants

Consensus fournit environ 15 876 machines minières Bitmain Antminer S19 XP capables de hacher à environ 141 TH/s, tandis que Mawson répercute les coûts de l'énergie sur le client, ainsi que les frais de service de colocation par MWh, et d'autres frais et charges. L'accord prévoit que Mawson fournira des services de colocation à Consensus pendant 12 mois et que les parties pourront prolonger cette période d'un commun accord. Avec l'ajout de ce client de colocation, Mawson prévoit que ses installations de Midland fonctionneront à une capacité de 100 MW et que les parcs combinés d'exploitation autonome et de colocation de ses installations de Midland comprendront environ 32 930 mineurs.