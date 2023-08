Max Financial Services Limited est une société basée en Inde, qui opère en tant que société holding pour Max Life Insurance Company Limited. La société s'occupe d'investissements et fournit des services de conseil en gestion par l'intermédiaire de sa filiale, Max Life Insurance Company Limited. Les secteurs d'activité de la société comprennent l'assurance-vie et les investissements commerciaux. La base d'investisseurs de la société comprend des institutions financières mondiales de premier plan telles que KKR, Baron, Ward ferry, New York Life, Vanguard, Blackrock, Jupiter, Norges, Neuberger Burman, Eastspring et Dimension.

Secteur Assurance vie et santé