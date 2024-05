Max Healthcare Institute Limited est un fournisseur de soins de santé intégrés basé en Inde. La société exerce ses activités dans un seul secteur, celui des services médicaux et de santé. Elle fournit une large gamme de services allant des soins primaires aux soins quaternaires, y compris les soins cardiaques avancés, l'orthopédie, l'oncologie, les neurosciences, les greffes, la chirurgie métabolique et bariatrique à accès minimal, et d'autres services, y compris l'obstétrique et la gynécologie, la pédiatrie et la néphrologie. L'entreprise propose également des services ambulatoires, notamment des consultations pour diverses affections, des dépistages préventifs et des services de laboratoire, ainsi que des services de radiologie, d'imagerie et d'urgence. L'entreprise possède deux unités commerciales stratégiques (SBU) : Max Lab et Max@Home. La société possède et exploite environ 17 établissements de santé dans la région de la capitale nationale de Delhi (NCR), l'Haryana, le Punjab, l'Uttarakhand et le Maharashtra. Max Lab offre des services de diagnostic aux patients en dehors de son réseau.

Secteur Installations et services en soins de santé